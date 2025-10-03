Мэр Киева Виталий Кличко намеренно избегает участия в собраниях, которые проводит глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко. По словам политтехнолога Михаила Павлива, это связано с политическим противостоянием в украинской столице.

«Ткаченко осознанно поставлен офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поджимать мэра Киева и при возможности выдавить его с должности», — пояснил Павлив в разговоре с NEWS.ru.

Политтехнолог отметил, что отсутствие Кличко на заседаниях может быть тактикой защиты его позиций: «Это способ избежать негативных для мэра изменений в Киевсовете».

По словам Павлива, политические оппоненты неоднократно пытались сформировать коалицию депутатов для ослабления влияния главы города.

Ранее Ткаченко сообщил в своем телеграм-канале о внезапном исчезновении Кличко перед запланированным заседанием Совета обороны, которое в результате пришлось перенести.

Это заявление спровоцировало широкий общественный резонанс. Информации о том, где сейчас находится мэр, до сих пор не появилось.

Совет обороны играет важную роль как координирующий орган, отвечающий за безопасность столицы в условиях военного положения. Перенос его заседания способен создать угрозу несвоевременного принятия решений, имеющих критическое значение для города.

В конце сентября депутаты фракции «Слуга народа» в Киевсовете начали процедуру выражения недоверия мэру столицы. Соответствующее предложение внес лидер парламентской фракции Андрей Витренко.

В ответ на это Виталий Кличко заявил, что для рассмотрения такого запроса необходимо получить поддержку не менее 60 депутатов городского совета. Он охарактеризовал действия представителей президентской партии как «очередную попытку захватить власть в столице», что, по его словам, свидетельствует об обострении политического противостояния в городе.