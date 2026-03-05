Ближайшее окружение Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, могло не участвовать в принятии решения о начале операции против Ирана, считает американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Политолог обратил внимание на отсутствие заявлений Вэнса в первые сутки конфликта. По словам Дубравского, вице-президента считают противником активного вмешательства США во внутреннюю политику других стран, в том числе ближневосточного региона.

«Источники разных изданий говорят противоречивые вещи. По мнению одних, он сам мог сказать “давайте жахнем”, а другие полагают, что он отстранен от принятия решений <…> Это может привести к общей переоценке роли Вэнса в администрации», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Дубравский подчеркнул, что противоречат друг другу и заявления Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

Так, 2 марта Рубио объяснял журналистам причины начала военных действий и заявил, что Вашингтон принял решение нанести удары по Ирану, поскольку был уверен в начале односторонних действий со стороны Израиля. На следующий день Трамп отверг эти слова, добавив, что, возможно, именно он подтолкнул Израиль к началу операции.

«Он [Рубио] сам утверждал на встречах с конгрессменами, что главная цель — это поразить места, где обогащают уран, и все, что связано с ядерным вооружением. Но, как мы видим, у Трампа совершенно иная риторика, вплоть до требований сменить политический режим», — заключил Дубравский.

Накануне американские СМИ написали, что в первые 72 часа нанесения ударов по Ирану вице-президент Джей Ди Вэнс, активно ведущий соцсети, не сделал ни одного заявления по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Первые заявления с начала операции Вэнс сделал 2 марта. В интервью телеканалу Fox News он сказал, что главная цель Трампа заключается в том, чтобы Иран «никогда не смог обладать ядерным оружием». Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон не намерен ввязываться в затяжную войну, как это было в случае с Ираком и Афганистаном.

The New York Times обращает внимание, что ранее Вэнс неоднократно высказывался против начала боевых действий против Ирана — еще в ноябре 2024 года он говорил, что «это обошлось бы слишком дорого». Поэтому, когда вице-президент понял, что Трамп собирается ударить по Ирану, он настоял на быстрых действиях, чтобы минимизировать жертвы и не допустить ответных атак Тегерана на Ближнем Востоке, рассказал изданию анонимный источник.