Крушение самолета C-130 турецких ВВС недалеко от грузино-азербайджанской границы может свидетельствовать о военной провокации со стороны Великобритании. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился политолог Юрий Самонкин.



«Если это действительно военная провокация извне, чтобы поссорить и сломить экономические отношения между Грузией и Турцией, то здесь, мне кажется, больше заинтересована Великобритания и те бенефициары, которые хотят видеть Евразию в постоянных конфликтах», — сказал он.

Чтобы Турция не могла усилить свои позиции, Великобритания готова пойти на провокации, «вплоть до отдельно взятых военных инцидентов», объяснил Самонкин.

Если выяснится, что самолет был сбит, в Центральной и Средней Азии произойдет «всплеск ненужного политического, социального, экономического насилия», добавил эксперт.

По словам политолога, Турция рассматривала Грузию в качестве партнера в экономической и стратегической сферах, в частности, в рамках Тюркского мира. Эксперт не исключил, что после авиакатастрофы отношения между странами охладятся. Чтобы избежать эскалации, Тбилиси следует принести извинения, добавил он.

О крушении военного самолета С-130, летевшего из Азербайджана в Турцию, стало известно 11 ноября. По информации грузинского МВД, судно разбилось в пяти километрах от грузино-азербайджанской границы.

Турецкие власти сообщили о гибели 20 военнослужащих, которые находились на борту. Организована поисково-спасательная операция. Возбуждено уголовное дело. Причина крушения пока остается неизвестной.

По данным Грузнавигации, самолет вылетел из азербайджанского города Гянджа, а спустя несколько минут после отправления пропал с радаров. Несмотря на это, сигналов бедствия от экипажа С-130 не поступало.