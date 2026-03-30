235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего врио главы департамента строительства Росгвардии полковника Сергея Жеребцова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По данным следствия, полковник и неустановленные сотрудники ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» вступили в сговор с руководством компании «Виту проект», которая выполняла госконтракт на строительство и благоустройство военного городка Новосибирского военного института войск Росгвардии.

Следствие считает, что Жеребцов и его сообщники продлили срок выполнения госконтракта, хотя знали, что «Виту проект» уже прекратила работы. Обвиняемые также помогли увеличить стоимость контракта на 83,7 млн рублей. Эти средства были перечислены авансом на счет компании и впоследствии поделены между участниками преступной группы.

Жеребцов заключен под стражу до 15 мая. Он признал свое участие в хищении выделенных из бюджета денег и написал явку с повинной. В середине марта суд арестовал до 15 апреля гендиректора «Виту проект» Сергея Архипова и исполнительного директора компании Максима Козлова.