Администрация президента США Джо Байден тайно дала Украине разрешение на использование переданного ей американского оружия для нанесения ударов по территории России вблизи границ Харьковской области. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Президент недавно дал указание своей команде, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, наносящим удары по ним или готовящимся нанести удар по ним», — сказал неназванный американский чиновник.

При этом, по его словам, политика Белого дома относительно нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ударов вглубь России «не претерпела изменений».

Вечером 30 мая это официально также подтвердил Пентагон. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что предоставляемая Вашингтоном военная помощь Киеву должна применяться исключительно на украинской территории.

За последние несколько дней США приняли решение предоставить Украине «гибкость» для защиты от нападения России на границе возле Харькова, пишет Politico, ссылаясь на слова одного из своих собеседников.

По его информации, теперь Киеву фактически разрешено использовать поставляемое Вашингтоном оружие, включая ракеты и реактивные пусковые установки, для перехвата российских ракет, направляющихся в сторону Харькова. Это оружие также можно использовать против войск, сосредоточенных непосредственно за российской границей рядом с этим городом, или против российских бомбардировщиков, сбрасывающих бомбы на территории Украины.

В среду 29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, который поддерживает отмену ограничений на использование Украиной оружия для поражения целей на территории России, стал первым официальным лицом США, которое публично намекнуло, что Байден может изменить курс и разрешить такие удары, пишет Politico.

Блинкен заявил журналистам, что политика Вашингтона в отношении Украины будет развиваться по мере необходимости. Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также не исключил возможных изменений.

Днем 30 мая газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник написала, что США обеспокоены ударами ВСУ по российским радиолокационным станциям (РЛС). По данным издания, в Вашингтоне считают, что такие атаки могут вызвать «опасную дестабилизацию в Москве».

По словам собеседника WP, радиолокационные станции являются «чувствительными объектами» для России. В частности, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, комментируя атаку на РЛС в Краснодарском крае, назвал «Воронеж-ДМ» «ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами» и обвинил в произошедшем США.

«[Российская сторона] может посчитать, что ее стратегический потенциал сдерживания может стать мишенью, что может ослабить способность России сохранять ядерное сдерживание в отношении США», — сказал источник издания.

Неназванный американский чиновник в разговоре с WP заверил, что «всем должно быть очевидно», что у США «нет намерений использовать ядерное оружие против России».

При этом в случае, если украинские атаки хотя бы частично помешают работе российских средств раннего предупреждения, это может нарушить стратегическую стабильность Вашингтона и Москвы, добавил собеседник издания.

Председатель аналитического центра Silverado Дмитрий Альперович в разговоре с WP выразил мнение, что утверждение о проведении Украиной атак на российские РЛС по указанию США является «ошибочным убеждением».

По его словам, впоследствии такая риторика может спровоцировать «опасную эскалацию» в отношениях России и Запада.

«В конце концов, ядерные пункты управления и контроля и раннего предупреждения должны быть вне зоны досягаемости», — отметил Альперович.

Другие опрошенные WP аналитики выразили обеспокоенность из-за выбора украинской стороной целей атак.