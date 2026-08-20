Южная Корея в случае крупной войны на полуострове рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, а ее зависимость от США ограничивает пространство для самостоятельных решений, заявил RTVI ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин. По его оценке, у республики нет военного суверенитета, а возможный удар по ее атомной инфраструктуре может обернуться масштабным заражением территории.

«Южная Корея — это младший партнер США. Это, прямо скажем, полуоккупированная страна. У нас на это как-то мало обращают внимание, но в случае конфликта на Корейском полуострове Вооруженные силы Южной Кореи переходят под командование американского генерала», — сказал он.

По его словам, вопрос о передаче Сеулу полного военного суверенитета обсуждается уже около двадцати лет, но реальных сдвигов не происходит: американская сторона сохраняет контроль над южнокорейской армией в случае начала масштабных боевых действий, а сами вооруженные силы страны обучены и оснащены по стандартам Пентагона.

«То есть США имеют на юге Корейского полуострова где-то полмиллиона отлично вооруженных солдат, которые будут в случае необходимости выполнять их приказы. И от этого, как бы ни пытались это замаскировать, никуда не уйдешь. Так что Южная Корея здесь не вполне самостоятельный игрок», — отметил эксперт.

В Южной Корее постоянно размещены около 28,5 тыс. американских военных. Это наследие Корейской войны 1950—1953 годов, завершившейся перемирием, а не мирным договором. На фоне решения Вашингтона сократить ежегодные учения Ulchi Freedom Shield среди южнокорейских политиков вновь усилилась дискуссия о том, насколько Сеул способен влиять на решения союзника в вопросах собственной безопасности.

Жебин напомнил, что опасения по поводу цены возможной войны на полуострове звучали и раньше.

«Были случаи, когда, допустим, в 1994 году Клинтон хотел нанести удар по КНДР, первый ядерный кризис в Корее. Тогда американцы и южнокорейцы посчитали, что в первые же дни погибнет миллион человек. Поэтому президент Южной Кореи Ким Ён Сам позвонил и сказал: “Нет, не надо нам это”», — рассказал он.

Особую угрозу, по словам эксперта, представляет высокая концентрация атомной и химической инфраструктуры на сравнительно небольшой территории.

«Что такое Южная Корея? Это территория нашей Ростовской области. Вот на этой территории работают сейчас на атомных электростанциях 26 реакторов. Представьте, даже пять-шесть из них будут разрушены — это 5-6 Чернобылей на территории Ростовской области», — заявил Жебин.

Он считает, что в случае масштабных ударов последствия затронут всю страну.

«Это будет зона сплошного радиоактивного и химического заражения, потому что там масса химических заводов. Куда отправятся жить 55 млн южнокорейцев? Эти факторы как-то пропаганда, как правило, обходит. А это серьезные факторы, которые неизбежно придется учитывать в случае начала каких-то крупномасштабных действий на Корейском полуострове», — добавил он.

Эксперт связал это с внутренним спором в самой Южной Корее о том, насколько жестко следует держаться линии Вашингтона.

«Так что тут, думаю, правящим кругам в Южной Корее серьезно стоит подумать — следовать ли так покорно американской линии в этих делах. И поэтому неслучайно есть часть правящей элиты в Южной Корее, которую представлял и [экс-президент] Мун Чжэ Ин, и [нынешний южнокорейский лидер] Ли Чжэ Мён, которая все же ищет какого-то компромисса и пытается нащупать какую-то почву для существования, а не идти в лоб, как предлагал президент, который подвергся импичменту, Юн Сок Ёль. Такая линия, как уже не раз показывал опыт, бесперспективна», — отметил он.