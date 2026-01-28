Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с критикой запрета на ношение кофт, худи и свитеров в российских школах, в которых происходят перебои с отоплением. Соответствующий пост она написала в своем телеграм-канале.

«Запрет кофт, худи, свитеров в некоторых школах в морозы — это полный маразм», — написала Мизулина.

По ее словам, сообщения о подобных правилах внутреннего распорядка поступают ей от сотен детей из разных регионов страны. Авторы обращений указывают, что в учебных заведениях приходится греться под пледами и сидеть на уроках в варежках.

«Какой тут устав школы, если детям банально холодно. Должен же быть здравый смысл», — глава Лиги безопасного интернета.

В сообщении от 22 января Мизулина обратила внимание на проблемы с отоплением в различных учебных заведениях. По ее данным, руководство некоторых учреждений в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Когалыме, Братске, Ачинске и Нижнем Тагиле приняло решение не отменять занятия, несмотря на сильные морозы. Жалобы на подобное положение дел поступают не только от учеников, но и от педагогов, отметила глава Лиги.

В сообщении от 24 января Мизулина сообщила, что прокуратуры Тюменской области и Башкирии организовали проверку по факту жалоб на отсутствие отопления со стороны школьников и их родителей. Больше всего писем о подобных ситуациях приходит из Иркутска и Новосибирска, указала глава Лиги безопасного интернета.

Все обращения, касающиеся проблем с отоплением в учебных заведениях, Мизулина пообещала передать в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки.