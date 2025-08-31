Россия запретила въезд 39 гражданам Польши на пять лет после несанкционированной акции у мемориального комплекса «Медное» под Тверью. Об этом сообщает УМВД России по Тверской области.

«В отношении 39 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию»). Кроме того, в отношении них вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне «Известия» сообщали, что в Тверской области России группа польских байкеров приехали к мемориалу в поселке Медное. По данным издания, иностранцы сначала заехали на объект без разрешения, подняв шлагбаум, но после предупреждения охраны убрали мотоциклы.

После этого они начали проводить у мемориала «факельный обряд», а также оставили венок с лозунгом польской ультранационалистической молодежной организации «Всепольская молодежь», утверждала газета. В итоге иностранцев задержали.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что среди польских байкеров оказались двое несовершеннолетних (в сообщении МВД об этом не упоминается), а приехали иностранцы в Россию через границу с Беларусью в Псковской области.

Во время «религиозного обряда с факелами» в Тверской области поляки «скандировали антироссийские лозунги и оставили после себя националистические надписи», отмечалось в сообщении.

Судя по логотипу, в «Медное» приезжали байкеры из объединения Stowarzyszenie Kocham Polskę. В своих соцсетях они публиковали отчет о поездке в Россию, в том числе о посещении мемориала в Катынском лесу в Смоленской области и места падения самолета Леха Качиньского, а также урочища Куропаты под Минском.

Мемориальный комплекс «Медное» — это памятник советским гражданам, пострадавшим от войн и репрессий. На его территории также находится польское военное кладбище. Экспозиция комплекса рассказывает о судьбах людей, пострадавших от репрессий в середине XX века и позже реабилитированных.