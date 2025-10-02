Американское посольство в Астане, сославшись на прекращение с 1 октября финансирования деятельности (шатдаун), объявило о затруднениях с оформлением и выдачей виз и паспортов. Астана является одним из двух городов, где граждане России могут оформить туристические визы в США.

Согласно официальному сообщению посольства, в связи с шатдауном оно теперь не будет обновлять свои аккаунты в соцсетях, кроме экстренной информации, касающейся вопросов безопасности. При этом визы и паспорта посольство продолжит выдавать, однако этот процесс будет происходить лишь “в пределах имеющихся возможностей”. И хотя в сообщении, эта формулировка не расшифровывается, на практике это означает серьезное увеличение сроков рассмотрения заявок.

Подобное решение ударит и по гражданам России, которые намеревались оформить или получить в Казахстане туристические или студенческие неиммиграционные визы.

После того как в 2021 году американская дипмиссия в России прекратила выдачу неиммиграционных виз, российские граждане, желающие посетить США, вынуждены были обращаться за их получением в посольства расположенные в других государствах. Преимущественно это были соседние страны, с которыми у России существуют безвизовый режим — Казахстан, Кыргызстан, Армения. И хотя американское посольство не приводит данных о количество выданных виз именно россиянам, по экспертным оценкам, в 2023-2024 годах, от 30 до 50 тыс. российских граждан, подало документы на получение визы именно в Казахстане.

6 сентября Государственный департамент США обновил инструкции для заявителей на неиммиграционную визу, записывающихся на собеседование. По новым правилам, для жителей тех стран, где данная услуга не оказывается, определен жесткий перечень мест для ее получения. Так граждане России, для прохождения собеседования, могут теперь обращаться лишь в американские посольства, расположенные в Астане и Варшаве. Как пояснил казахстанским СМИ пресс-атташе американского посольства Кристофер Соренсен, приоритет обслуживания будет отдан гражданам Казахстана и постоянно проживающим в стране иностранцам.

При подаче документов на визу иных претендентов “время ожидания собеседования может быть значительно дольше», заявил американский дипломат.

Ранее подать документы и пройти собеседование россияне могли практически в любом консульстве США, включая Алматы, Бишкек, Тбилиси, Ереван и Белград.