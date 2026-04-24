Открывшийся в Москве в феврале визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов, это создало дополнительные сложности для туроператоров из-за избыточной бюрократии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации обратили внимание на то, что сотрудники визового центра ввели собственные требования, более строгие, чем прежние правила посольства Японии.

По словам представителей туроператора ITM, прежняя система служила одним из главных драйверов спроса на туры в Японию, а посольство работало четко и слаженно даже в условиях пиковых нагрузок.

Эксперты компании также заявили, что деятельность визового центра не вызывала никаких вопросов в первые недели после открытия. Однако позднее стала проявляться излишняя скрупулезность в процессе проверки документов, в частности — если речь идет о семейных заявителях.

Так, сотрудники визового центра стали требовать от всех членов семьи предъявить полные копии всех финансовых и личных документов, в число которых входит, например, подтверждение родства, сообщили в ITM Group.

Туроператор Corona Travel отметил, что теперь, помимо спонсорского письма, к документам спонсируемого необходимо также прикладывать копии всех документов самого спонсора, если они летят вместе. Раньше этого не требовалось.

Самым существенным отличием нововведений по сравнению с прежней политикой визового центра назвали процедуру исправления ошибок в документах.

«Если в консульском отделе посольства Японии замечания озвучивались единым списком и правки можно было внести оперативно, то теперь, по свидетельствам участников опроса, внесение изменений превращается в многоэтапный “пинг-понг”», — говорится в тексте официального сообщения.

Отдельной проблемой стали действия сотрудников визового центра, направленные на выявление фиктивного трудоустройства или номинального статуса заявителя.

В случае, если человек зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, у него могут запросить выписку из ЕГРИП, а в ситуации с генеральными директорами и сотрудниками компаний речь может идти о ЕГРЮЛ или справке 2-НДФЛ с печатью налогового органа.

При этом участники отрасли подчеркнули, что итоговый уровень отказов в выдаче визы в Японию остался на прежнем уровне, сопоставимом с показателями при подаче документов через посольство страны.