Основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер, осужденный на более чем 11 000 лет лишения свободы, найден мертвым в тюрьме в городе Текирдаг на западе Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, Озер был обнаружен повешенным на простыне у двери ванной комнаты в одиночной камере тюрьмы строгого режима.

Следователи рассматривают версию самоубийства. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а прокуратура Текирдага начала расследование обстоятельств смерти бизнесмена.

Фарук Фатих Озер возглавлял Thodex с момента основания биржи в 2017 году до ее краха в 2021-м. После закрытия площадки он покинул Турцию и бежал в Албанию, где был задержан в 2022 году. В начале 2023-го Озера экстрадировали на родину.

В сентябре 2023 года турецкий суд приговорил его к 11 196 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве, в создании преступной организации и руководстве ею, а также в отмывании денег.

По оценке прокуратуры, ущерб от краха Thodex составил 356 млн турецких лир (около $13 млн на момент суда). Турецкие СМИ сообщали о потерях инвесторов платформы в размере до $2 млрд, а аналитическая компания Chainalysis оценивала их общий убыток более чем в $2,5 млрд.

На суде Озер отрицал вину, утверждая, что стал жертвой заговора.