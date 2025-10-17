После потепления в пятницу погода в столичном регионе похолодает на несколько градусов, однако все равно будет превышать традиционные для этого времени показатели и будет сопровождаться небольшими и локальными дождями. Об этом рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пятница, 17 октября, станет самым теплым днем уходящей и грядущей недели с температурой выше 10 градусов, отметил Леус.

«Сегодня Москва находится под влиянием теплого сектора далекого североатлантического циклона, который смещается по акваториям северных морей», — рассказал он.

По словам синоптика, облачная погода с небольшими дождями сохранится и в предстоящие выходные. Однако формировать погоду в эти дни будет уже другой циклон, перемещающийся своим центром из Белоруссии на запад Черноземья.

«По его периферии к берегам Москва-реки продолжат поступать обширные поля многослойной облачности, вызывая небольшие дожди. Температура понизится по сравнению с днем сегодняшним, но она по-прежнему будет чуть-чуть выше, чем должна быть в эти дни октября», — пояснил Леус.

В субботу, 18 октября, в Москве ожидает +6… 8 градусов, в воскресенье, 19 октября — +5… 7 градусов, добавил он. В понедельник, 20 октября, характер погоды изменится незначительно — в этот день возможны небольшие дожди при температуре +6… 8 градусов.

Во вторник и среду, 21 и 22 октября, в столичном регионе все еще будет сохранятся вероятность дождей, однако они будут небольшими и локальными, в то время как дневная температура останется в пределах 5-7 градусов.

«За погоду этих двух дней будет отвечать уже северная, а затем и северо-западная периферия упомянутого циклона, который будет из Черноземья уходить в Южный Урал», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что ночные температуры останутся достаточно высокими — с 18 по 21 октября ожидается, что термометры не будут опускаться ниже 4-6 градусов, а в среду — ниже 2-4 градусов.

«Так что нас ждет умеренно теплая по октябрьским меркам погода, но пасмурная и с высокой вероятностью небольших дождей», — заключил он.