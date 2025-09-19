Часть российской делегации пока не получила визы США для участия в 80-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Об этом сообщил RTVI и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Пока не всем [дали визы]. Работаем над этим», — отметил дипломат.

Российскую делегацию вновь возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как рассказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, его выступление на 80-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 27 сентября.

Ранее в ТАСС сообщили, что журналисты пула Лаврова получили американские визы, чтобы освещать мероприятия на ГА ООН. При этом в них есть ограничения. Сотрудники СМИ не могут находиться дальше 25 миль (около 40 км) от центра Нью-Йорка.

Подобные ограничения были и в 2024 году, отмечает корреспондент RTVI. В визе было прописано, что она выдана специально для транзита в и из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.