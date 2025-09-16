Суд в Шанхае приговорил семьи двух подростков, помочившихся в фирменный суп китайского сетевого ресторана Haidilao, к выплате компенсации в размере 2,2 млн юаней ($308,8 тысячи или 25,7 млн рублей), сообщает СhanNelnewsАsia.

Дело 17-летних Тана и Ву рассматривалось в Народном суде шанхайского района Хуанпу. Он постановил, что 24 февраля подростки умышленно совершили преступление: находясь в отдельной комнате ресторана Haidilao в центре Шанхая, они по очереди взбирались на стол и мочились в емкость с заказанным супом, снимая друг друга на видео. Через три дня Ву опубликовал получившийся ролик в социальных сетях, и оно быстро попало в тренды.

14 марта компания Haidilao подала судебный иск, потребовав от подростков и их родителей публичных извинений и компенсации убытков в размере свыше 23 млн юаней ($3,23 млн или почти 269 млн рублей). В ходе следствия оба обвиняемых признались, что действовали намеренно, желая создать вирусное видео, и осознавали предполагаемые социальные последствия своего поступка.

Суд в итоге обязал подростков выплатить:

130 тысяч юаней ($18,3 тысячи или 1,5 млн рублей) в качестве компенсации материального ущерба и расходов на уборку,

2 млн юаней ($280,1 тысячи или 23,3 млн рублей) за репутационный ущерб сети ресторанов Haidilao и понесенные бизнесом убытки,

70 тысяч юаней (почти $10 тысяч или 818,1 тысячи рублей) судебных издержек.

О том, какие меры могут быть приняты к осужденным и их семьям, если выплаты не поступят, в судебных документах не оговорено.

В колонке на сайте местной газеты Shanghai Observer говорится, что это судебное решение стало «предупреждающим сигналом» для подростков и их родственников. Суд признал, что родители молодых людей не выполняли возложенные на них законом обязанности по воспитанию и опеке, тем самым допустив совершение преступления.

Сеть Haidilao включает более 1,3 тысячи ресторанов в Китае, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, США, Великобритании и других странах. В марте, когда разгорелся скандал из-за видео с мочеиспусканием в суп, компания объявила, что более 4 тысяч клиентов получат компенсацию. Речь идет о посетителях того самого ресторана, которые побывали там в течение четырех дней с момента съемки и до выявления ЧП. Сумма выплат не разглашается.

«Инцидент произошел 24 февраля, однако о нем стало известно только четыре дня спустя, и изначально невозможно было определить время и место происшествия. Мы полностью понимаем, что страдания, причиненные нашим клиентам этим инцидентом, не могут быть полностью возмещены никакими суммами», — говорится в публичном заявлении компании, опубликованном 12 марта.

Пресс-служба Haidilao также заверила, что посуда в ресторане, где снималось видео, была полностью утилизирована и заменена новой, а в помещении и на кухне провели тщательную уборку с дезинфекцией всех поверхностей. В компании признали, что частично ответственность лежит на персонале, который «не имел должной подготовки» и поэтому не смог «своевременно обнаружить проблему».