24-летний мужчина умер после драки с охраной в Санкт-Петербургском «Сити-Молле». Об этом сообщает региональное ГСУ СКР. По данным полиции, посетителя заподозрили в воровстве, после чего завязалась потасовка.

Инцидент произошел 21 января в одном из торговых центров в Приморском районе города. По версии следствия, покупатель распылил перцовый баллончик, после чего его задержали сотрудники охраны.

«В этот момент мужчине стало плохо, в больнице он скончался», — говорится в заявлении ведомства.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняет, что речь идет о магазине в доме 17 на Коломяжском проспекте. По предварительным данным, около 19:44, сотрудники охраны попыталась задержать 24-летнего мужчину по подозрению в краже, в результате чего у них «возник словесный конфликт, переросший в драку», в ходе которой покупатель распылил перцовый баллон в сторону оппонентов.

Прибывшие правоохранители задержали двоих охранников 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининга и доставили в отдел полиции. Еще один 32-летний сотрудник безопасности скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. 24-летнего покупателя госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже он скончался в больнице. Следственный комитет и полиция проводят проверку по факту случившегося.

Очевидец рассказал «Фонтанке», что покупатель «пытался убежать» из «Сити Молла», когда охрана преградила ему путь. В итоге, по его словам, последовал удар, однако от кого именно неизвестно.

«Далее он достал ствол и перец и забрызгал охранников, потом на него накинулись», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, сдерживающий посетителя сотрудник говорил: «Верни товар». Тот также подавал голос: «Люди, помогите, задыхаюсь». Прибытия полиции и скорой помощи очевидец не застал.

По данным «Mash на Мойке», после удара мужчина упал на плитку и у него начались судороги. Со слов очевидцев, скорая приехала только через минут 15. Охранники за это время попытались привести его в сознание с помощью нашатырного спирта, однако тот так и не очнулся. Телеграм-канал отмечает, что похожее на пистолет пусковое устройство покупатель достать якобы не успел.