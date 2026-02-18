Блогера-миллионника Викторию Логецкую приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на 32 млн рублей. Об этом 18 февраля сообщила прокуратура Москвы.

По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2025 года женщина обманным путем получила от одной из российских организаций деньги под предлогом организации съемки рекламных фильмов и телепередач с последующей трансляцией на ТВ.

Дорогомиловский райсуд признал 29-летнюю Логецкую виновной в неисполнении взятых на себя обязательств и распоряжении полученными средствами по собственному усмотрению в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России. Женщину взяли под стражу в зале суда во время оглашения приговора.

В 2022 году аудитория Виктории Логецкой в соцсетях достигала более 3 млн подписчиков. В описании своего блога девушка называла себя «директором всех директоров». В 2023 году стало известно, что ее обвиняют в мошенничестве на сумму более 200 млн рублей.

Среди жертв блогера оказались бывшие жены футболистов Павла Мамаева и Павла Погребняка. По словам Аланы Мамаевой, Логецкая брала у знакомых в долг миллионы рублей под расписку, после чего отправляла снимки поддельных документов о банковских переводах.

По словам представителя пострадавшей, Логецкая передавала полученные деньги третьим лицам на спортивные ставки и обещала кредиторам вернуть всю сумму с процентами. Блогер отказалась признавать свою вину и написала в соцсетях, что сама пострадала от действий мошенника, под влияние которого попала, увлекшись ставками и договорными боями.

В марте 2025 года адвокат потерпевших Максим Суров написал в своем телеграм-канале, что Логецкую объявили в федеральный розыск. В сентябре телеграм-канал Mash сообщил, что блогер была признана банкротом и лишилась ипотечной квартиры.