Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по дамбе Белгородского водохранилища направлены на создание «панических настроений» среди мирного населения. Таким мнением замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поделился в беседе с «Лентой.ру».

По мнению парламентария, ВСУ также пытались нанести материальный урон местному населению.

Швыткин не исключил, что противник будет и дальше пытаться наносить удары по дамбе. При этом он подчеркнул, что российская армия сделает все, чтобы это предотвратить.

«Сплоченность российских граждан, безусловно, является свидетельством успеха нашей страны при проведении специальной военной операции», — подытожил замглавы комитета Госдумы по обороне.

25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении плотины областного водохранилища в результате удара ВСУ. День спустя он рассказал о последствиях атаки. По словам главы региона, жилье не было подтоплено, однако более 10 частных огородов оказались под водой.

В то же время SHOT написал о повторном ударе по дамбе, вероятно, беспилотниками типа «Дартс». По данным телеграм-канала, очевидцы слышали взрыв и жаловались на дрожь в окнах.

Сегодня, 27 октября, Гладков сообщил о стабилизации ситуации на водохранилище, однако заметил, что опасность все еще остается и призвал жителей быть внимательными.