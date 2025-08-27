Авторы вышедшего на телеканале «Спас» фильма «Мумия» о теле Ленина не выражают официальную позицию РПЦ. Об этом зампред отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил депутатам из фракции КПРФ Саратовской облдумы. Один из них — Денис Буланов — предоставил RTVI копии запроса и ответа.

По словам Кипшидзе, Церковь никогда не требовала вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея, но считает его «квазирелигиозное почитание» несовместимым с православным вероучением.

«Об этом Церковь обязана свидетельствовать в том числе и перед теми, кто с глубоким уважением относится к памяти этого исторического деятеля», — заявил представитель РПЦ, поблагодарив депутатов за обращение.

Он отметил, что тема захоронения тела Ленина, затронутая в фильме «Мумия», вызывает «серьезные переживания» у многих россиян, но патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно призывал к «примирению и солидарности» в обсуждении этого вопроса.

«При этом Церковь не может умалчивать о массовых репрессиях, гонениях на верующих, уничтожении храмов и расстрелах священнослужителей, которые происходили в результате государственной антирелигиозной политики, проводимой в том числе под руководством В. И. Ленина и его идейных последователей», — написал депутатам Кипшидзе.

Запрос в РПЦ саратовские коммунисты направили после того, как посмотрели анонсы «Мумии» в эфире «Спаса» и решительно осудили этот фильм, который сочли «неприемлемой нападкой на историю государства», «раскалывающей общество в период, когда наша страна, сплотившись в единстве, отбросив сиюминутные разногласия, ведет Специальную Военную Операцию».

В анонсе «Мумии» на сайте «Спаса» утверждается, что это «первая в документалистике подробная история мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями и о мавзолеях в мировой истории», а съемки велись «в древних пирамидах Египта и у зиккуратов Месопотамии в современном Ираке». В описании обещано, что фильм раскрывает «неизвестные прежде факты» и демонстрирует «уникальные артефакты», чтобы дать зрителю ответ на вопрос:

«Зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?»

По мнению саратовских депутатов, авторы «Мумии» имели цель «очернить основателя первого в мире пролетарского государства СССР, правопреемником и правопродолжателем которого является Российская Федерация». Такие попытки надо расценивать как «подрыв основы российской государственности», считают они.

Первый Мавзолей Ленина был деревянным и открылся в январе 1924 года вскоре после смерти вождя. В 1930 году здание выстроили в камне по проекту архитектора Алексея Щусева. С 1953 по 1961 год в мавзолее находился и саркофаг с телом Иосифа Сталина. В ночь на 1 ноября 1961 года останки Сталина вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены, а его фамилию убрали с фронтона.

Авторы запроса сравнили подход создателей фильма с действиями «украинских националистов, родства своего не помнящих». Они также напомнили Церкви, что именно при Ленине в России было «восстановлено патриаршество, которое было запрещено на протяжении двух столетий».

Также саратовские депутаты сравнили хранение тела Ленина в Мавзолее с «аналогичными погребениями» в христианской традиции, приведя в пример хирурга Николая Пирогова и захоронения умерших в специальных нишах в стенах храмов — в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, в храме Бориса и Глеба в Кидекше, в Успенском соборе Владимира, в Рождественском соборе Суздаля и других древних православных храмах.

Авторы запроса обвинили создателей «Мумии» в попытке расколоть российское общество и «отвлечь его внимание от надвигающегося социально-экономического кризиса», при котором усиливается имущественное неравенство, и «широкие массы населения скатываются в беспросветную нищету».

«Вызывает глубокое недоумение и беспокойство, что телеканал “Спас”, учредителем которого выступает Русская Православная церковь, действует не в интересах консолидации общества, а с целью его раскола в угоду недругам государства», — подытожили депутаты.

Схожие параллели с христианской традицией захоронения в стенах храмов проводил в 2018 году президент России Владимир Путин. Давая интервью для документального фильма Андрея Кондрашова «Валаам», он сравнивал тело Ленина с мощами православных святых. В декабре 2024 года в ходе прямой линии глава государства предположил, что когда-нибудь «общество подойдет» к выносу тела Ленина из Мавзолея. Однако, по его словам, это случится не сейчас, поскольку в нынешней ситуации нельзя предпринимать «ни одного шага, который бы раскалывал общество».

В мае 2025 года из информации на портале госзакупок стало известно, что Министерство культуры России заказало реставрацию и проведение противоаварийных работ в Мавзолее у группы компаний «ЕКС» за 19,6 млн рублей. Работы завершатся к 19 июня 2027 года и должны включать реставрацию, противоаварийные работы и адаптацию части помещений к современному использованию. В пресс-службе Минкульта заверили, что тело Ленина не планируется выносить из Мавзолея на время реставрации.