Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий правила поступления на службу в органы внутренних дели. Инициатива предполагает отмену института стажеров и испытательного срока для новичков. Как сообщает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 360 депутатов, против выступили четверо, 23 воздержались.

«Законопроектом упраздняется институт стажеров и при поступлении на службу, и институт испытания при приеме на работу. Институт стажеров — устаревший, давно изживший себя. Ни в одном органе нет этого института, <…> поэтому вводится другой порядок обучения новых принятых сотрудников на работу», — рассказал RTVI глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Как объяснил депутат, новый сотрудник полиции будет работать «под руководством опытного начальника и наставника». При этом зарплата у него уже будет полноценная, то есть раза в два больше, чем у стажеров.

«У стажеров зарплаты меньше, выплаты меньше, поэтому число желающих проходить стажировку немного таких. Законопроект повышает привлекательность службы в полиции», — уточнил Пискарев.

Во время обсуждения зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев заявил, что в России «отбор сотрудников внутренних дел один из самых жестких во всей правоохранительной системе».

«От полугода до года претендент на службу проверяется с помощью специальных методов, после этого проходит полгода стажером, затем шесть месяцев обучается очно в специальном центре. И только после этого поступает на службу», — рассказал Валеев.

Теперь претендент будет проходить проверку, назначаться на должность, затем шесть месяцев учиться в специальном центре и только после этого приступать к службе, рассказал парламентарий.

«Мы сокращаем период проверки, отбора при приеме на работу с полутора лет практически до 6-8 месяцев. При этом это не снижает планку отбора, но помогает оптимизировать процедуру приема на работу», — отметил Валеев.

Соответственно, устанавливается срок заключения контракта на один год и четыре года, «чтобы у администрации была возможность в течение года, если человек не проявил себя, расторгнуть контракт с сотрудником», пояснил депутат.

Также уточняется срок контракта для впервые поступающих на службу — от 1 года до 5 лет (сейчас такой контракт заключают на четыре года — прим. RTVI).

Во время обсуждения депутат Госдумы Ренат Сулейманов привел данные, в соответствии с которыми «до 40% патрульно-постовой службы не укомплектовано». По его словам, примерно такая же нехватка наблюдается и среди участковых.

Законопроект, по его мнению, проблему не решит, вместо этого следует существенно повысить зарплаты сотрудникам полиции.

Депутат Госдумы Михаил Делягин рассказал, что в МВД в ответ на его запрос сообщили, что их сотрудникам нужно предоставить 50-процентную льготу на оплату ЖКХ, как это было в советские годы.

«Насколько мы снизили уровень жизни сотрудников органов внутренних дел, что им сейчас реально нужна эта льгота? Да, наверное, это сугубо технический закон, но мы сейчас, по сути дела, снижаем уровень подготовки. Нам говорят, что это избыточный уровень подготовки, но мы этой избыточности не видим у сотрудников. <…> Мы даем табельное оружие человеку, который на реальной службе будет в первый день. Любой человек, который здесь держал оружие, знает, что оружие меняет психику даже больше, чем золото», — сказал Делягин.

Он также припомнил случай в Челябинске, «когда члены этнической преступной группировки, которые были курсантами полиции несколько лет назад, как потом выяснилось, они даже не знали русского языка».