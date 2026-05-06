Португалия увеличила с пяти до десяти лет обязательный для большинства иностранцев срок проживания на территории страны, необходимый для получения гражданства. Соответствующий указ подписал президент республики Антониу Жозе Сегуро, сообщает RTP.

Исключением из новой законодательной нормы стали граждане Содружества португалоязычных государств и Евросоюза — для них обязательный период проживания в Португалии составляет семь лет.

Согласно поправкам, отсчет срока проживания ведется с момента предоставления вида на жительство, а не с даты подачи заявки, как это устанавливалось прежними нормами страны.

Требования распространяются и на детей приезжих. По ранее действовавшему закону, несовершеннолетние имели возможность получить португальское гражданство через год после рождения, если их родители оформили ВНЖ и проживают на территории страны. По новым правилам дети смогут стать гражданами Португалии лишь в том случае, если один из родителей легально проживает в стране не менее пяти лет.

Еще одним правовым нововведением стало требование к иностранцам сдать экзамен на знание истории, культуры, ценностей и организации португальского социума для получения паспорта.

Внести поправки в законодательство о гражданстве Португалии предложили представители ультраправой партии Chega. В отдельный указ была оформлена поправка, устанавливающая новую причину для отказа в гражданстве: если кандидат систематически оскорблял нацию и ее символы. Указ направлен в Конституционный суд для предварительной проверки перед вступлением в законную силу.