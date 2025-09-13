Сотрудника детского лагеря в Городецком районе Нижегородской области обвинили в совращении 15-летней воспитанницы. Как сообщает местный телеканал «Кстати», мужчина якобы поселил девочку-подростка в своей комнате и жил с ней несколько месяцев. История вызвала большой резонанс в региональных пабликах. Нижегородское издание «В городе N» пишет, что заявление на вожатого якобы подали родители школьницы.

В телесюжете утверждается, что обстоятельства скандала стали известны СМИ из рассказа родственницы сотрудника детского оздоровительного лагеря. По словам женщины, речь идет о 15-летней девочке, которая заехала в первую смену по путевке еще в мае и осталась на все лето.

Там она предположительно познакомилась и начала общаться с 28-летним вожатым — «музыкальным сотрудником», выполнявшим функции диджея на дискотеках и поэтому хорошо известным всем воспитанникам. Бывший работник лагеря Николай Е. рассказал журналистам, что у этого вожатого нет педагогического образования.

Источник утверждает, что мужчина поселил девочку у себя и прожил с ней до августа — пока в лагерь якобы не приехала полиция. Родственница одного из сотрудников лагеря утверждает, что в комнате диджея при визите полицейских были обнаружены «предметы, свидетельствующие об интимной связи», — в частности, смазка и презервативы.

Съемочная группа «Кстати» выяснила личность и место проживания вожатого, которого предположительно подозревают в совращении подростка, и попыталась взять у него интервью по домашнему адресу. Мужчина, лицо которого на видеозаписи закрыто, отрицал свою причастность к растлению девочки и отказался продолжать беседу. Руководство лагеря тоже не комментирует случившееся, утверждает «Кстати».

При этом, по данным телеканала, следственное управление СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 134 УК РФ — о половых сношениях и иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.