На должность архиепископа Кентерберийского — духовного главы Церкви Англии — назначена епископ Сара Муллали, ее кандидатуру одобрил король Карл III. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которое опубликовали 3 октября.

«Ее церкви, соборы, школы и благотворительные организации — неотъемлемая часть наших сообществ. Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в нашей национальной жизни. Я желаю ей всяческого успеха и предвкушаю совместную работу», — подчеркнул премьер.

Отмечается, что юридически Сара Муллали возьмет на себя эту роль в январе, а торжественная церемония ее вхождения в должность состоится в Кентерберийском соборе 25 марта 2026 года.

Как поясняет The Guardian, Королевская комиссия по выдвижению кандидатур (CNC) Кентербери, куда входят представители Церкви Англии, всего Англиканского сообщества и Кентерберийской епархии, должна была согласиться с назначением Муллали большинством в две трети голосов. Ее выбрали по итогам длительного процесса общественных консультаций, начавшихся в феврале этого года.

В своем заявлении после назначения епископ Сара призналась, что «впервые пришла к вере в подростковом возрасте» и на каждом этапе своего дальнейшего пути «училась внимательно прислушиваться к людям и к подсказкам Бога».

«Я хочу просто призвать Церковь продолжать укреплять веру в Евангелие, говорить о любви, которую мы находим в Иисусе Христе, чтобы она формировала наши поступки. И я с нетерпением жду возможности поделиться путем веры с миллионами людей, служащих Богу и своим общинам в приходах по всей стране и по всему миру в англиканском сообществе. Я знаю, что это огромная ответственность, но я подхожу к ней с верой в то, что Бог будет вести меня, как Он всегда это делал», — цитирует нового епископа Кентерберийского пресс-служба Церкви Англии.

Сара Муллалли родилась 26 марта 1962 года в Великобритании. Более 35 лет она проработала в Национальной службе здравоохранения — занимала должность главного специалиста по сестринскому делу при правительстве Англии, специализируясь на сестринской работе в онкологии. Она окончила Университет Саут-Бэнк в Лондоне и колледж Хейтроп при Лондонском университете, после чего прошла подготовку к священническому служению в Юго-Восточном институте теологического образования и завершила обучение в церкви Святого Спасителя в Баттерси-Филдс в Саутуаркской епархии, а потом была рукоположена в сан священника в 2002 году.

В 2006 году Сара была назначена настоятелем группы в церкви Христа в Саттоне, а в 2012 году стала каноником-резидентом и казначеем в соборе Солсбери. В 2015 году ее рукоположили в викарные епископы Кредитона в епархии Эксетера. В 2018 году она стала первой женщиной-епископом Лондона, а в 2019 году была назначена деканом Королевских капелл.

Ранее пост архиепископа Кентерберийского занимал Джастин Уэлби. Он объявил о своем уходе 12 ноября 2024 года. Это произошло на фоне скандала из-за обвинений в адрес королевского юриста Джона Смита, которого подозревали в сексуальном насилии над детьми и подростками. По данным расследования, жертвами домогательств адвоката стали около 130 мальчиков и молодых людей, посещавших христианские детские лагеря в Африке и в Великобритании.