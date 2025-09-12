До середины следующей недели в Москве и области будет наблюдаться «подобие бабьего лета», рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что в ближайшие дни погода будет комфортной, в том числе ночью.

«На выходные к нам придет подобие “бабьего лета”. Обычное, классическое “бабье лето” связано с гребнем Азорского антициклона, когда антициклон к нам приходит из Западной Европы. А сейчас погоду будет определять теплая часть антициклона, но он северного происхождения. То есть у нас постепенно ветер с северного, северо-восточного меняется на восточный и юго-восточный, и это, несомненно, скажется на характере температурного режима», — отметила синоптик.

Позднякова уточнила, что ближайшие ночи в столичном регионе станут более комфортными, потому что из-за достаточно высокой температуры.

«Вместо ясной погоды ожидается переменная облачность — облака будут уберегать в ночное время воздух от выхолаживания. Дневная температура будет на 2−3 градуса выше климатической нормы. В субботу в Москве 18−20 градусов, в воскресенье — 19−21», — рассказала собеседница RTVI.

Что касается начала следующей недели, то погода останется по-прежнему очень комфортной: ночи будут теплыми, дневная температура окажется в пределах 18−23 градусов, уточнила Позднякова. Но все изменится с 17 сентября, добавила она.

«Характер погоды будет меняться в среду: где-то во второй половине дня ожидается прохождение атмосферного фронта, который вызовет дожди. Хотя фон температуры существенно не изменится, но период, когда у нас начнется период с дождями, пускай даже небольшими, уже нельзя будет отнести к категории бабьего лета», — сообщила синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что сегодня, 12 сентября, в Москве температура воздуха составит плюс 19-21 градус тепла, по области — плюс 17-22 градуса. В субботу, 13 сентября, осадков не ожидается, ночью плюс 6-8 градусов, днем — плюс 18-20 градусов, добавил он.