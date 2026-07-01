В Москве и области жаркая погода сохранится до конца текущей недели, после чего придут дожди и похолодание. Об этом RTVI сообщили главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Наиболее жарким днем станет 2 июля. «Завтрашний день у нас будет самым жарким. Мы ждем, что в Москве температура превысит отметку 30 градусов — в прогнозе 29—31 градус, в области — также до 31 градуса. Но на этом жаркая, сухая и солнечная погода завершится», — рассказала Позднякова.

Схожий прогноз дал и Ильин. «В ходе текущей рабочей недели пока сохранится теплая погода — сегодня и завтра около 30 градусов, завтра днем — без осадков при ясной погоде», — отметил он.

Погода начнет меняться в ночь на пятницу, 3 июля. «Уже в ночь на пятницу у нас ожидаются кратковременные дожди, хотя ночная температура останется довольно высокой — где-то в пределах 18—20 градусов», — сказала Позднякова.

По ее словам, днем в пятницу начнется постепенное понижение температуры до 25-27 градусов в Москве и 22-27 градусов по региону, при этом самыми теплыми останутся восточные районы Подмосковья.

Ильин уточнил, что осадки сначала охватят западные районы столицы. «В четверг ближе к ночи могут начаться дожди. Сначала они начнутся в западных районах, к утру дождь пройдет по Москве. В пятницу днем также пройдут дожди, местами прогремит гроза. Температура воздуха понизится до 23-28 градусов», — заявил синоптик.

В выходные дни ожидается переменная облачность с осадками. «В выходные дни переменная облачность, кратковременные локальные дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных», — рассказала Позднякова.

По ее данным, дневная температура в субботу составит 24-26 градусов в Москве и 22-27 градусов по региону, в воскресенье воздух прогреется до 21-23 градусов, ночная температура опустится до 12-18 градусов.

По оценке Ильина, в эти выходные — 4-5 июля — грозы маловероятны, а температура будет в пределах 20—25 градусов. «В понедельник температура будет порядка 18-23 градусов, а во вторник и того холоднее — от 17 до 22 градусов. И далее теплую погоду ждать не приходится», — сообщил синоптик.

Позднякова добавила, что на следующей неделе похолодание сильнее затронет дневные часы.

«6—7 июля у нас ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Преобладающая температура в ночные часы 12—17 градусов, дневная температура 18—23 градуса», — отметила она.

По ее словам, в начале следующей недели возможны ливневые дожди с грозами: «Так что температура воздуха уже и в понедельник, и во вторник будет чуть ниже климатической нормы — на градус-полтора».