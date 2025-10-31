Последняя ночь октября в традициях древней Руси — не просто переход к зиме, а мистическое время, которое называли Велесовой ночью.

Это был особый, пограничный момент года — когда тьма побеждает свет, когда духи предков приближаются к миру живых, а границы между мирами становятся особенно тонкими.

Кто такой Велес?

Велес — один из главных богов славянского пантеона, покровитель скотоводов, торговли, магии, мудрости и перехода между мирами. Он был «вратарём» Нижнего мира, хранил тайны судьбы и вёл души умерших.

Именно в его честь устраивались осенние поминальные обряды, когда провожали умерших, благодарили предков и просили защиты на зиму.

Что делали в Велесову ночь?

Велесова ночь — это:

Поминание предков: на стол ставили особую еду, часто без мяса, и оставляли её на ночь «для душ».

Обряды на защиту дома: считалось, что в это время злые духи могут пробраться к людям. Дома окуривали травами, чертили обереги.

Гадания и сны: молодежь гадала на судьбу, любовь и урожай. В эту ночь снились «вещие сны» — подсказки от предков.

Огни и свечи: у входа зажигали свечу, чтобы душа умерших предков могла найти дорогу в дом, а потом — спокойно уйти.

Почему это забыто?

С приходом христианства традиции Велесовой ночи постепенно вытеснялись церковными праздниками, однако, в народной памяти многие обряды остались — в виде осенних поминок, примет и даже Хэллоуина, который у славянских народов имел свои аналоги.

Велесова ночь — не просто фольклор. Это часть глубинной связи славян с природой, временем и предками, проявление цикличности жизни и почитания своего рода.