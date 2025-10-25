Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в субботу, 25 октября. В случае повторной атаки сооружение может быть разрушено, а близлежащим населенным пунктам грозит подтопление, предупредил руководитель региона.

Гладков заявил, что возможные новые удары по плотине Белгородского водохранилища могут привести к подтоплению поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов, на которых проживает около 1 тыс. жителей.

Белгородский губернатор уточнил, что речь идет о селах Безлюдовка, Новая Таволжанка и городе Шебекино. Жителям этих населенных пунктов Гладков предложил переместиться в пункты временного размещения (ПВР) в Белгороде. За более подробной информацией он порекомендовал обращаться в чаты села, сотрудникам администрации Шебекинского округа, его главе Андрею Гридневу или по телефону 112.

Источник телеграм-канала MNS сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища вечером 24 октября. По его данным, сооружение атаковали тремя реактивными снарядами HIMARS. В результате было повреждено несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы, говорится в публикации.

По словам собеседника MNS, два человека получили осколочные ранения. Официально эта информация не подтверждалась. Целостность самой плотины не нарушена, угрозы подтопления ближайшим населенным пунктам нет, утверждает источник канала.

«Вероятно, противник „пробует на зубок“ плотину в попытках нарушить снабжение приграничных позиций ВС РФ путем возможного затопления окрестных сел и дорог», — пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

Утром 25 октября Гладков сообщил, что за последние сутки российские военные нейтрализовали в Белгородской области 35 беспилотников. В результате атак ВСУ на регион несколько человек получили ранения, повреждения получили частные дома, сельхозпредприятие и автомобили.

В июне 2023 года была разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. В тот же день президенты Украины Владимир Зеленский обвинил в минировании и подрыве дамбы Россию. Российский президент Владимир Путин позже заявил, что ВСУ целенаправленно били «Хаймарсами» по Каховской ГЭС.