Посмертную бронзовую маску Владимира Высоцкого собираются перепродать на аукционе в Монако. Стартовая цена — 100 тысяч евро. Как указано в описании лота Hermitage Fine Art, отливку сделали в 1980 году под руководством вдовы артиста Марины Влади. На обороте ее инициалы и дата. Маска под номером 1 считается первой из трех известных бронзовых копий, снятых с оригинальной гипсовой формы, изготовленной вскоре после смерти поэта скульптором Юрием Васильевым.

В мемуарах «Владимир или прерванный полет» (Le vol arrêté) Влади вспоминала, как ночью после смерти Высоцкого помогала скульптору снимать гипсовый слепок: «Я наношу на твое лицо вазелин… Последняя ласка, как последнее успокаивающее прикосновение». Через несколько часов после этого появился тот самый слепок, который теперь уходит с молотка.

Что за традиция?

Посмертные маски — не новость в мире искусства. Их снимали с Наполеона, Пушкина, Бетховена, Толстого, Есенина. В XIX веке считалось, что это единственный способ точно сохранить черты человека для потомков и для создания скульптурных портретов. Маска фиксировала не просто лицо, а момент перехода между жизнью и вечностью.

Позже, уже в XX веке, маски стали предметами коллекционирования. В музеях и частных собраниях можно увидеть десятки таких артефактов — от философов до актеров. Их покупают не только ради памяти, но и ради редкости, ведь большинство подобных копий существует в единичных экземплярах.

Грань между памятью и коммерцией

В случае с Высоцким вопрос этики стоит особенно остро. Маску с лица мужа Влади сделала сама, как акт прощания и любви, но спустя десятилетия копия этого интимного предмета выставляется на торги, превращаясь в аукционный лот.

Можно ли продавать то, что связано с телом умершего? Кто-то видит в этом попытку сохранить память, кто-то — признак коммодификации, превращения личного в товар. Тем более когда речь идет не о скульптуре, созданной при жизни, а о предмете, снятом с тела вскоре после смерти.

Маски других — и кто их покупает

Подобные артефакты регулярно появляются на торгах: так, копии маски Наполеона продавались за десятки тысяч евро, а гипсовая маска Пушкина хранится в музее поэта и имеет несколько музейных реплик. Частные коллекционеры и меценаты нередко покупают такие вещи как часть культурного наследия — и как символ «бессмертия через искусство».