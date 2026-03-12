Ужесточение миграционного законодательства Аргентины не связано с ростом иммиграции в эту страну россиян. А им самим не грозит лишение ВНЖ из-за появления миграционной полиции и других нововведений. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал аргентинский посол в России Энрике Феррер Виейра.

«Нет, это [ужесточение миграционного законодательства Аргентины] никак не связано с иммиграцией россиян. Идея состояла, главным образом, в том, чтобы модернизировать способ, с помощью которого можно получить аргентинское гражданство путем натурализации, и подсветить некоторые правовые лазейки, которые существовали при старом режиме, чтобы избежать злоупотреблений системой», — пояснил дипломат.

В беседе с RTVI посол привел пару примеров подобных лазеек в аргентинском правовом поле.

«Вам надо было прожить в Аргентине два года, чтобы податься на получение гражданства. Но в старой системе ничего не говорилось о том, с какого момента начинают отсчитывать эти два года — это два года до подачи заявления на гражданство, два года до вынесения окончательного решения? Действующий режим разъясняет это, и в разъяснении говорится, что когда вы подаете заявление на получение гражданства, то вы уже должны проживать в Аргентине два года», — объяснил Энрике Феррер Виейра.

Еще одна лазейка, по словам посла Аргентины в России, касалась того, о каком именно пребывании идет речь — легальном или нелегальном.

«При старом режиме это было непонятно. Теперь ясно: вы должны прожить в Аргентине два года на законных основаниях, а не в качестве нелегального мигранта. То есть только после двух лет непрерывного пребывания в Аргентине вы получаете возможность претендовать на гражданство, подать заявление на получение гражданства», — подчеркнул собеседник RTVI.

Посол заверил, что законопослушным россиянам в Аргентине не стоит опасаться ужесточения миграционного законодательства и создания миграционной полиции.

Как писали местные СМИ, «правительство Хавьера Милея копирует политику преследования иммигрантов Дональда Трампа, приняв решение о передаче миграционной службы из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства безопасности». Портал pagina12 напоминает, что в Германии миграционная служба находится в ведении федерального МВД, в Испании — Министерства интеграции, в Италии — также в ведении Министерства внутренних дел.

«Тут нечего бояться. Новая система, новое ведомство, в первую очередь, нацелены на то, чтобы усилить контроль на границах Аргентины, направлены на борьбу с транснациональными преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, терроризм. Это не имеет никакого отношения к ВНЖ», — пояснил посол Аргентины в ответ на опасения релокантов, которые в беседе с RTVI выражали опасения, что им теперь может грозить выдворение из страны.

В мае президент Аргентины Хавьер Милей издал указ об ужесточении миграционного законодательства. Как отмечало AP, тем самым Буэнос-Айрес усложнил процедуру получения аргентинского паспорта: новые правила требуют от иммигрантов либо непрерывного двухлетнего проживания, либо крупных финансовых инвестиций.

Кроме того, претендентам на постоянный вид на жительство в Аргентине нужно подтвердить свой доход или наличие «достаточных средств», а также доказать отсутствие судимости в своей стране.

«Этот указ значительно упрощает властям процедуру депортации мигрантов, которые незаконно въезжают в страну, подделывают иммиграционные документы или совершают мелкие правонарушения в Аргентине. Ранее власти могли выслать или отказать во въезде иностранцу только в том случае, если он был осужден на срок более трех лет», — писало агентство.

В период с 2022-го по начало 2024 года статус резидента Аргентины получили 5,1 тысячи россиян, сообщали РБК в МВД республики.