Азербайджанские власти делают все необходимое для эвакуации иностранных граждан из Ирана, в том числе россиян. Это RTVI подтвердил посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.

«Азербайджанские власти делают все необходимое для организованной и безопасной эвакуации иностранных граждан, в том числе и россиян, из Ирана», — заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в ответ на запрос RTVI.

Посольство Азербайджана в Москве также сообщило в своем телеграм-канале, что «на погранично-таможенном пункте пропуска «Астара» непрерывно продолжаются мероприятия по эвакуации иностранных граждан из Ирана в Азербайджан».

По данным азербайджанских СМИ, уже обеспечен переход на территорию Азербайджана группы из 39 российских граждан. Эту же цифру назвали в посольстве России в Баку.

«Сотрудники соответствующих ведомств осуществляют оперативный контроль за процессом, при пересечении границы строго соблюдаются правила безопасности», — отмечают в азербайджанской дипмиссии.

Там уточняют, что «разрешения на пересечение границы выдаются Кабинетом министров Азербайджана на основе запросов российской стороны».

Ранее в МИД России поблагодарили Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана.

«Хотели бы выразить благодарность азербайджанской стороне за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы», — говорится в сообщении посольства России в Азербайджане.

По данным российской дипмиссии, «на данный момент в списках на выезд через Азербайджан числится уже около 500 наших соотечественников».