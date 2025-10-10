Потенциальный мирный договор с Россией должен гарантировать Украине право на оборону и право обращаться к другим государствам за военной помощью. Такое мнение в специальном интервью RTVI выразил посол Франции в России Николя де Ривьер, отвечая на вопрос о том, как именно гарантии приблизят мирный договор, если их предполагается задействовать только после его заключения.

По словам посла Франции, которая продвигает проект «коалиции желающих», в вероятный российско-украинский мирный договор как раз и необходимо включить такой «фундаментальный вопрос», как «разные» гарантии безопасности для Украины.

«Первая категория таких гарантий относится к возможности Украины обороняться. Это суверенное государство. Насколько мне известно, вопрос о том, что оно должно исчезнуть как государство, не стоит. Это суверенное государство, которое призвано остаться суверенным и в связи с этим иметь возможность обороняться, защищать свои границы и свой суверенитет», — сказал Николя де Ривьер.

По словам посла, «вторая серия гарантий состоит в том, что Украина может, если есть желание и необходимость, обратиться к дружественным странам, которые помогают ей обороняться».

«Если никто вновь не нападает на Украину, то эти гарантии не должны использоваться. Вот о чем речь. Опять, это чисто оборонительно. И это обязательно должно стать частью мирного договора, чтобы быть уверенным, что он сработает. Без таких гарантий такому договору сложно будет появиться», — считает Николя де Ривьер.

Также дипломат подтвердил, что Париж выступает за предоставление Украине гарантий вне НАТО.

«Это были бы специальные гарантии. Вы правильно говорите, что Украина не является членом НАТО. А значит, невозможно задействовать пятую статью договора НАТО, которая предусматривает автоматическую, или квазиавтоматическую солидарность в случае агрессии государства-члена организации. Это понятно», — признал де Ривьер.

Таким образом, речь не идет об обращении за помощью к Североатлантическому альянсу.

«Итак, идея — создать аналогичный, не обязательно одинаковый, а аналогичный механизм солидарности, который позволит Украине обратиться к друзьям в случае агрессии. Она не обращается к НАТО как таковой, поскольку не является её членом», — отметил посол Франции.

«Если будут установлены такие гарантии, если Украина вновь подвергнется агрессии (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация; президент России принял решение о ее начале, в том числе ссылаясь на статью 51 части 7 Устава ООН. — Прим.RTVI), и если она обратится к дружественным странам за помощью, то эти страны могут прийти на помощь, чтобы её защитить. Для защиты, а не для нападения на соседнюю страну», — сказал Николя де Ривьер, отвечая на вопрос о том, подразумевает ли идея Парижа возможность боестолкновений между Россией и странами «коалиции желающих».

Также дипломат признал, что «по гарантиям идет дискуссия, и было бы лучше, если США будут в них участвовать».

При этом США, а также такие страны, как Италия и Германия, до сих пор не выразили желания присоединиться к отправке на Украину своих контингентов в рамках гарантий безопасности.

«Не все же должны предлагать одно и то же», — заключил посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы части стран из «коалиции желающих» отправить на Украину военные контингенты «опрометчивыми».