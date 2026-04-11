Перед тем, как президент США Дональд Трамп принял решение отсрочить свой ультиматум Ирану и дал согласие на переговоры, Пакистан уговаривал обе стороны отказаться от эскалации. Подробностями посреднических усилий с RTVI поделился посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи. В частности, Исламабад убеждал президента США Дональда Трампа отказаться от идеи наземной операции.

«Пакистан — часть этого региона. Как и Иран, и все страны Персидского залива — мы все часть региона. Мы понимаем его историю. Мы понимаем его культуру. И мы понимаем политику. Пакистан совершенно ясно дал понять, что невозможно завоевать страну с 90-миллионным населением и с цивилизацией, которая насчитывает 6 тысяч лет», — рассказал Файсал Ниаз Тирмизи.

По словам дипломата, такой же совет пакистанцы «давали американцам, когда они входили в Афганистан».

«И в этот раз мы говорили американцам, что этот конфликт нельзя выиграть одними лишь воздушными бомбардировками. А любая попытка ступить на землю Ирана может иметь катастрофические последствия для всего мира. <…> Мы также говорили президенту Трампу о том, что завоевать страну с населением 90 миллионов человек, занимающую 1,8 миллиона квадратных километров, с пустынями и горами будет задачей непростой. Это легче сказать, чем сделать. И это подорвало бы глобальный миропорядок, а также мировую экономическую и финансовую инфраструктуру», — поделился подробностями посол Пакистана с RTVI.

Собеседник RTVI рассказал, что Исламабад оказывал влияние и на Иран.

«В моменты эскалации конфликта мы просили иранцев отступить, понимая, что дальнейшая эскалация только усугубит конфликт», — признал Файсал Ниаз Тирмизи.

Посол отметил, что обе стороны видят в лице Пакистана беспристрастного посредника.

«У Пакистана есть уникальная возможность поддерживать тесные личные и дипломатические отношения с обеими сторонами. Немногие знают, что пакистанский посол в Вашингтоне также является иранским послом в Вашингтоне. Над иранским посольством в Вашингтоне развевается пакистанский флаг. Это показывает уровень взаимопонимания, который есть у нас и с Ираном, и с США. <…> Слава Богу, Америка тоже считает нас честным посредником — как и Иран», — заключил Файсал Ниаз Тирмизи.