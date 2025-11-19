Американская сторона демонстрирует полную непреклонность в вопросах, критически важных для нормализации отношений с Москвой. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил посол России в США Александр Дарчиев.

По его словам, в Госдепартаменте категорически отказываются вести какие-либо переговоры о возвращении шести объектов дипломатической недвижимости России, которые были де-факто конфискованы, и куда американские спецслужбы незаконно не допускают российских дипломатов. Аналогичным образом США блокируют и возобновление прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном, отметил Даричев.

Дипломат утверждает, что американская сторона увязывает начало любого серьезного диалога по этим проблемам с достижением на Украине такого урегулирования, которое устраивало бы исключительно сами Соединенные Штаты.

Дарчиев признал, что прогресс в устранении глубинных, коренных причин кризиса в отношениях полностью застопорился, что делает подлинную нормализацию невозможной. Переговорный процесс по так называемым «раздражителям», который дважды продолжался в Стамбуле, теперь фактически заморожен, рассказал он. Очередной раунд консультаций, планировавшийся на июнь, был отменен по инициативе США, и, как недавно заявили в американском посольстве в Москве, новая встреча пока не запланирована.

Кроме того, дипломат рассказал, что российская сторона заняла четкую позицию по вопросу будущего Договора о стратегических вооружениях (ДСНВ). Дарчиев обозначил, что Россия «не напрашивается» на сохранение установленных договором лимитов после истечения его срока в феврале 2026 года.

Вместе с тем он раскритиковал реакцию Вашингтона на российское предложение, отметив, что если в отношении простого технического продления существующих ограничений на год американцы ссылаются на необходимость «скрупулезного анализа», то это вызывает серьезные сомнения в их ответственном подходе. По словам Дарчиева, подобное «напускание тумана» вокруг столь важного вопроса международной безопасности подрывает взаимное доверие.

В конце сентября президент Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться ключевых количественных ограничений ДСНВ в течение еще одного года после истечения срока действия договора, при условии, что США сделают то же самое. Хотя госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе подтвердил, что администрация проявляет к инициативе «некоторый интерес», активного диалога между сторонами пока не ведется, а Москва продолжает ждать внятного ответа от Вашингтона.