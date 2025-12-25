Военные России и Шри-Ланки во время первых совместных учений под названием «Тропа росомахи» отработали операции по борьбе с террористами в джунглях. Об этом российский посол в Коломбо Леван Джагарян рассказал в специальном интервью RTVI. Дипломат подтвердил, что учения планируют продолжать.

Леван Джагарян рассказал, что лично присутствовал на учениях и общался с военными двух стран.

«Они отрабатывали совместные операции по нейтрализации террористических группировок, в том числе в джунглях. Пришлось и туда поехать, потому что мы делились нашим опытом и узнавали их опыт», — отметил посол России в Шри-Ланке.

Он назвал прошедшие сухопутные учения «полезным обменом мнениями».

«Они посмотрели нашу военную технику, посмотрели способы борьбы с террористами. Мне было очень приятно видеть, что уровень взаимодействия между нашими военными достаточно высок: взаимное уважение, желание узнать друг друга ближе и лучше», — продолжил Джагарян.

На вопрос, пройдут ли аналогичные учения в 2026 году, как анонсировалось ранее, посол ответил:

«Конечно, если все пойдет по плану, потому что могут возникнуть субъективные обстоятельства», — уточнил дипломат.

Он напомнил, что недавний тропический циклон «Дитва» нанес очень большой ущерб инфраструктуре Шри-Ланки.

«Сейчас всё внимание уделено ликвидации последствий», — подчеркнул Джагарян.