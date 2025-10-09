Несколько граждан Азербайджана были задержаны в подмосковном аэропорту Жуковский. Посольство Азербайджана в России сообщило, что ситуация находится под контролем, и консульские сотрудники занимаются ее урегулированием. Об этом пишет агентство APA.

По данным агентства, граждан Азербайджана задержали после прибытия рейса из Баку. В социальных сетях ранее появились кадры, где один из пассажиров рассказал, что его вместе с другими гражданами удерживают в аэропорту без объяснения причин и не предоставляют воду и еду.

В пресс-службе посольства Азербайджана подтвердили факт задержания.

«Граждане Азербайджана обязаны за 72 часа до въезда в Россию зарегистрироваться и получить разрешение через специальное приложение. К сожалению, не все выполняют это требование, и поэтому возникают подобные трудности», — сообщили в посольстве.

Дипломаты уточнили, что задержанные могут находиться в аэропорту до недели, поскольку российская сторона самостоятельно организует их возвращение на родину. Прямых рейсов из Жуковского в Азербайджан нет — туда летают только российские авиакомпании дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

По информации APA, если в ближайшем рейсе будут свободные места, граждан, видео с которыми распространилось в сети, отправят в Азербайджан уже сегодня. В противном случае — в начале следующей недели.