В Петербурге застрелен архитектор Александр Супоницкий, мастерская которого спроектировала новый вестибюль станции петербургского метро «Горьковская». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник. Следственный комитет подтвердил факт убийства, не называя имени погибшего.

Убийство произошло в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице, пишет Baza. По данным «Фонтанки», Супоницкий и его 10-летняя дочь ждали лифт, когда к ним подошел вооруженный карабином сосед. Он заставил обоих встать на колени и выстрелил Супоницкому в затылок.

Дочь архитектора побежала домой, а стрелок спустился в квартиру этажом ниже и устроил там пожар, после чего покончил с собой, рассказал источник РЕН ТВ.

Управление МЧС по Петербургу утром 8 октября отчиталось о тушении пожара в пятикомнатной квартире на Кременчугской улице, дом 19, корпус 3. В ведомстве уточнили, что горела одна из комнат площадью 15 кв. м.

После тушения пожара на месте обнаружены два тела, пишет «Коммерсант» со ссылкой на правоохранительные органы. В официальном сообщении МЧС о погибших не говорится.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК).

Александру Супоницкому было 73 года, он возглавлял совет директоров группы компаний SUART и входил в Санкт-Петербургский союз архитекторов. Как отмечает Daily Storm, у мужчины осталось четверо детей.

По проекту архитектурной мастерской Супоницкого построен наземный вестибюль станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге. Бюро также разрабатывало проекты вестибюлей станций «Фрунзенская» и «Парк Победы», административно-делового квартала «Невская ратуша», концепцию делового центра «Лахта», но эти проекты в итоге достались другим компаниям.

Афера с домами для сотрудников ФСБ: что известно стрелявшем

По предварительным данным, которые приводит Baza, Супоницкого убил 49-летний Константин Козырев ― бывший вице-президент по экономике и финансам обанкротившегося инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест». Мужчина предположительно вернулся из зоны боевых действий, пишет «Фонтанка».

По одной из версий, мотивом убийства мог быть давний конфликт между Козыревым и Супоницким на почве бизнеса, отмечает Shot.

Жильцы дома рассказали каналу, что редко видели Козырева, квартиру в этом ЖК он начал снимать недавно. Shot не исключил, что стрелок мог следить за архитектором и специально поселился в квартире этажом ниже.

Жена убитого Алиса Супоницкая и другие его близкие в свою очередь заявили, что у погибшего не было конфликта с нападавшим. По словам Супоницкой, она не знала Козырева.

В 2015 году Козырева задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей. Позже Козыреву предъявили обвинение в мошенничестве при строительстве домов для сотрудников ФСБ по госконтракту. Вместе с ним по делу проходили владелец «Петротреста» Леонид Цапа и главный бухгалтер холдинга Полина Арнаутова.

Как сообщал СК, в 2010-2011 годах «Петротрест» заключил через подконтрольные фирмы госконтракты суммой 2,5 млрд рублей на строительство домов в Петербурге, Мурманске и Сортавале. Сроки выполнения работ были сорваны, при этом более 200 млн рублей фигуранты, по версии следствия, направили на счета фирм-однодневок.

По данным СМИ, в 2021 году Козырева оправдали по делу о неуплате налогов. Второе дело против него было прекращено в начале 2025 года за истечением срока давности.