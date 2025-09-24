Основным рынком сбыта для азербайджанских персиков остается Россия, куда поставки увеличились на 65% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Report со ссылкой на Государственный комитет статистики республики.

Всего за январь—июль 2025 года экспорт персиков и нектаринов из Азербайджана вырос на 76%, достигнув 54,3 тыс. тонн. В денежном эквиваленте общий экспорт составил $65,7 млн, что на 72% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Только в Россию было отправлено 50,3 тыс. тонн персиков на сумму $60,9 млн — на 61% больше в денежном выражении, чем годом ранее.

По итогам прошлого года почти весь объем экспорта персиков из Азербайджана — 97% от 56,4 тыс. тонн — приходился на Россию.

Азербайджан впервые за последние 14 лет расширил географию поставок и вышел на новые рынки: в Румынию (35 тонн на $39,5 тыс.), Латвию (19 тонн на $23,7 тыс.) и Гонконг (1,3 тонны на $11,8 тыс.), сообщает информагентство.

Кроме этого, азербайджанские фрукты экспортировались на Украину (2,3 тыс. тонн на $2,4 млн), в Беларусь (963 тонны на $1,72 млн), ОАЭ (180,4 тонны на $245 тыс.) и Казахстан (246,2 тонны на $165,4 тыс.).