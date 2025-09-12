Олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин умер в возрасте 53 лет. Его тренер Владимир Книга сообщил ТАСС, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

По его словам, последний раз они общались с Чемеркиным вечером 11 сентября, спортсмен чувствовал себя хорошо. «Я разговаривал с его женой, по ее словам, утром с ним тоже было все нормально, но потом стало плохо», — поделился собеседник агентства.

Тренер отметил, что пока точная причина смерти неизвестна — все станет понятно после вскрытия.

«Это огромная потеря для российского спорта. В 1990-е годы все делили землю, заводы и фабрики, а Андрей защищал честь страны. Пока нет понимания, когда будут похороны. Жена немного придет в себя и тогда все решит», — добавил Книга.

О смерти спортсмена также сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что Чемеркин «вложил силу рук <…> и души» в развитие спорта и пропаганды здорового образа жизни в регионе.

«Своим примером он вдохновил многих. И научил, как надо работать над собой, чтобы стать лучшим. Его уход — утрата для нашего края. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Светлая ему память… Ставрополье всегда будет его помнить», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Андрей Чемеркин родился в 1972 году в поселке Солнечнодольск Ставропольского края. В юном возрасте он начал заниматься спортом: сначала легкой атлетикой, а с 14 лет — штангой.

Олимпийский комитет России (ОКР) отмечает, что с именем Чемеркина связана «целая эпоха российской тяжелой атлетики».

Первую крупную победу спортсмен одержал на чемпионате Европы в супертяжелом весе в 1994 году. После этого он четыре раза выигрывал чемпионаты мира. В 1996-м Чемеркин завоевал золото на Олимпиаде в Атланте, а в 2000-м на Играх в Сиднее забрал бронзу.

Всего на счету штангиста восемь мировых достижений. Кроме того, в 1997 году он был награжден орденом Мужества. После завершения профессиональной спортивной карьеры в 2004-м Чемеркин занялся общественной деятельностью.