Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала в программе RTVI «Легенда», как однажды побывала на космодроме Байконур.

«Кстати, я хочу полететь в космос. На Байконуре я уже была, у меня была такая возможность. Я благодарю «Роскосмос», что получилось посмотреть, как запускается наша ракета — непилотируемая, грузовой корабль», — заявила Хоркина.

Она рассказала, что накануне пуска находилась рядом с ракетой.

«До этого дня вечером я была рядом с ней, она уже этот дым пускала (я не знаю, как он называется), и мне разрешили — там только на четвертую ступеньку можно встать. Потрогала всё», — поделилась воспоминаниями Хоркина.

«А потом следующего дня вот эта ракета — она просто взлетает, просто взлетает! И взлетает туда, куда нам вряд ли когда-то… Это не всем дано», — отметила спортсмена.

Она назвала космонавтов легендарными людьми.

«Если вам когда-то предложат посмотреть, как ракета запускается, соглашайтесь. Бросьте всё и езжайте», — посоветовала Хоркина.