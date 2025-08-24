Россия стала перспективным туристическим направлением для путешественников из стран Персидского залива — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) и Кувейта, пишет деловая газета The Financial Times (FT).

Издание связывает растущую популярность поездок в Россию среди туристов из этих стран с мощными рекламными кампаниями блогеров в соцсетях, упрощением визового режима и новыми маршрутами авиаперелетов.

По оценке FT, российские власти сконцентрировались на углублении связей со странами Персидского залива на фоне западных санкций и других проблем, возникших после начала военной операции на Украине. В рамках усилий по привлечению жителей этих стран в качестве туристов Россия, как говорится в статье, спонсирует рекламные ролики от арабоязычных инфлюэнсеров в TikTok и других соцсетях, оплачивая этим блогерам поездки для съемок. Кроме того, пишет газета, значительную роль в повышении популярности российского направления сыграло упрощение визового режима, позволяющее оформлять визы онлайн.

FT называет туристов из стран Персидского залива «растущей целевой аудиторией» для России как туристического направления. Издание приводит данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которым за пять лет (2019 — 2024) турпоток из региона в РФ вырос более чем в 4 раза.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уточнял, что в 2023 — 2024 годах число посетивших РФ граждан Саудовской Аравии увеличилось в 6 раз. Он также напоминал, что страны ведут активную работу, направленную на взаимную отмену визового режима.

Кроме того, считает FT, росту турпотока из стран Персидского залива в Россию способствовало налаживание и расширение прямого авиасообщения. Газета отмечает, что в августе 2025 года саудовская авиакомпания-лоукостер Flynas запустила регулярные рейсы между Эр-Риядом и Москвой — по три раза в неделю туда-обратно. Предстоящей осенью полеты по тому же маршруту собирается начать государственный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia.

Авиасообщение России с ОАЭ и так достаточно обширное, но продолжает расширяться за счет появления новых маршрутов: так, например базирующаяся в Эмиратах бюджетная авиакомпания Air Arabia недавно объявила об открытии сезонных рейсов из Абу-Даби в Екатеринбург и обратно в октябре 2025 года.

FT констатирует, что пока основными туристическими направлениями для путешественников из стран Персидского залива все равно остаются Египет, Турция и Ближний Восток. Однако, по оценке издания, у России есть шансы привлечь сопоставимый с ними поток из этого региона за счет демпинга и рекламы таких поездок с упором на «эффект новизны впечатлений».

В пример газета приводит рассказ 27-летнего жителя Саудовской Аравии Акила аль-Деджани, который совершил 10-дневное путешествие по Москве и Санкт-Петербургу. Он рассказал, что при планировании поездки ориентировался на «цены и маркетинг», поскольку видел в соцсетях «много рекламы российского туризма». По словам путешественника, самое сильное впечатление на него произвели архитектура и история.

«Дворец Петергоф с его огромными парками был великолепен», — поделился мужчина.

Его соотечественник Хасан аль-Каттан побывал в России в феврале, выбрав «военный тур» с катанием на танке, боевыми упражнениями и стрельбой из автомата Калашникова и РПГ.

«Мы были потрясены погодой. Мы знали, что будет холодно, но не ожидали, что настолько, мы родом из пустыни, поэтому не привыкли к таким морозам», — признался иностранец, добавив, что это потрясение тоже стало сильным впечатлением от поездки.

Существенной проблемой в развитии массового туризма из стран Персидского залива для России FT называет организационные препятствия, созданные западными санкциями, — в том числе блокировку некоторых туристических интернет-сервисов и отсутствие возможности расплачиваться картами VISA и MasterCard. Кроме того, FT считает большим неудобством для иностранных туристов невозможность пользоваться онлайн-картами и вызывать такси из-за глушения GPS-сигналов и мобильного интернета.