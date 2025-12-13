Известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво» 60-летний голливудский актер Питер Грин был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Ист-Сайде 12 декабря, сообщил изданию The New York Post его агент Грегг Эдвардс.

Представитель полиции Нью-Йорка заявил журналистам, что Грина нашли «без признаков жизни» около 15:25, и вызванные в квартиру медики констатировали его смерть. Ни жены, ни детей у актера не было. Признаки насилия на трупе отсутствуют, но его все равно отправят на вскрытие в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Соседи Грина рассказали, что около 3 часов утра 10 декабря в его квартире заиграла музыка из фильма «Маска». Несмотря на ночной шум, никто не пошел к нему разбираться. Только в пятницу, 12 декабря, управляющая компания прислала слесаря вскрыть входную дверь. «Питер лежал на полу лицом вниз, с разбитым лицом, повсюду кровь…» — поделился с журналистами один из жильцов дома.

На двери квартиры Грина была обнаружена рукописная записка с текстом «I’m still a Westie» («Я все еще в Вестис»). Westies — это ирландско-американская банда, которая орудовала в нью-йоркском районе Адская Кухня в 1970-80 годах.

«Он был замечательным парнем. Поистине один из величайших актеров нашего поколения. У него было огромное доброе сердце. Мне будет его не хватать. Он был замечательным другом», — поделился Эдвардс, который представлял интересы Грина на протяжении более 10 лет.

По его словам, в январе 2026 года актер должен был приступить к съемкам триллера под названием «Талисманы» с Микки Рурком. Режиссер этого фильма Керри Мондрагон, узнав о смерти Грина, расплакался. «Все там очень расстроены», — рассказал менеджер.

Эдвард в последний раз общался со своим клиентом в минувшую среду, 10 декабря. Он уточнил, что в ближайшие дни актеру должны были сделать хирургическую операцию по удалению доброкачественной опухоли возле легких. В остальном же, по словам менеджера, Грин был «здоров и в хорошей физической форме».

«Это шок. Он был не так уж и стар. В довольно хорошей форме для своего возраста, ездил на велосипеде по всему Нью-Йорку. В последние пару лет у него были проблемы со здоровьем, но он всегда боролся с ними и был очень сильным», — рассказал агент актера.

Эдвардс описал своего давнего клиента как «сложного в работе человека», но при этом «перфекциониста, который в работе выкладываться на полную и стремился сделать свое исполнение идеальным». «Он работал со многими потрясающими актерами и режиссерами», — сказал агент актера.

Он также заявил, что считает лучшей ролью Грина безжалостного гангстера Дориана Тайрелла в фильме «Маска», где он играл вместе с Джимом Кэрри и Кэмерон Диаз.

Питер Грин родился в Монклере (Нью-Джерси) и в 15 лет сбежал из дома в Нью-Йорк, где жил на улице. В интервью журналу Premier он признавался, что в тот период не только принимал наркотики, но и торговал ими. В марте 1996 года актер совершил попытку самоубийства, после чего обратился за помощью в избавлении от наркотической зависимости. Пройдя курс терапии, он некоторое время воздерживался от употребления запрещенных веществ, но впоследствии его несколько раз задерживали с наркотиками.

На счету Грина в общей сложности около 95 ролей, в том числе в фильмах «Законы гравитации» и «Тренировочный день». Из-за своей характерной внешности он в основном играл отрицательных персонажей — киллеров, наркоторговцев, бандитов, бывших заключенных и продажных полицейских. В кинохите Квентина Тарантино 1994 года «Криминальное чтиво» актеру досталась роль садиста-извращенца по имени Зед.

Кроме того, Грин немало снимался в телесериалах — в частности, в «Братьях Доннелли», «Жизни на Марсе», «Полиции Чикаго» и в эпизоде ​​приквела «Джон Уик» под названием «Континенталь».