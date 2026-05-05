На фоне майских праздников участились атаки кибермошенников, совершаемые путем рассылки электронных открыток с вредоносным содержимым в мессенджерах и по электронной почте. Об этом сообщил «Ленте.ру» гендиректор специализирующейся на компьютерной безопасности компании Secure-T Харитон Никишкин.

Он обратил внимание, что рассылаемые файлы, содержащие вирус, могут быть использованы для кражи данных с устройства пострадавшего, включая пароли и коды доступа к банковским приложениям.

Говоря о способах обезопасить себя от этой угрозы, эксперт посоветовал избегать сомнительных файлов с такими расширениями, как .gift, и не открывать их при отсутствии функции предварительного просмотра, даже в случае, если «открытка» была получена от знакомого, так как его учетная запись могла подвергнуться взлому недоброжелателей.

Еще одним способом обмануть доверие граждан стала рассылка фейковых поздравительных открыток якобы от губернаторов или президента, рассказали в пресс-службе платформы Народного фронта «Мошеловка».

«Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом «Вам персональное поздравление от В.В. Путина». Файл содержит трояна-стилера», — приводит слова представителей платформы РИА Новости.

Никишкин также напомнил об опасности фишинговых сайтов, которые могут содержать предложение об оформлении выплаты ко Дню Победы для ветеранов военной операции или их родственников якобы от имени государственных платформ или фондов. Сумма подобных мнимых «выплат» может достигать от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Еще одной опасностью, которая может поджидать россиян на майских выходных, эксперт назвал фальшивые сайты бронирования авиабилетов, аренды жилья или покупки туров с «привлекательными» ценами. Никишкин предупредил, что большие скидки или внезапные благотворительные сборы перед праздниками могут быть индикаторами мошеннической схемы.