Системы ПВО за ночь перехватили и сбили 102 дрона, сообщили в Минобороны России. 22 из них были уничтожены над Черным морем, один — над Азовским. По 21 БПЛА сбили над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Кубанью, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ночью была отражена атака БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. По его словам, в селе Маньково-Калитвенское обломки БПЛА «упали на крышу дома и повредили электропроводку».

«Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей», — сообщил он.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате падения обломков БПЛА начался пожар в одном из технических зданий локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. По его словам, возгорание быстро потушили, пострадавших нет.

В пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что на станции Петров Вал из-за падения обломков БПЛА загорелось здание, «не относящееся к пассажирской инфраструктуре».

В итоге в пути были задержаны следующие поезда: №107 Волгоград — Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт — Саратов, №244 Новокузнецк — Анапа, №358 Уфа — Имеретинский Курорт.

Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что ночью в одном из районов города Петров Вал раздался «громкий взрыв», после чего на местной железнодорожной станции начался пожар. До этого были слышны «звуки пролета БПЛА».

По данным телеграм-канала, после 6—8 взрывов в поселке Афипский Краснодарского края, вызванных, вероятно, атакой дронов, начался пожар «в районе одного из местных предприятий».

В оперштабе Кубани заявили, что в поселке Афипском Северского района загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 кв. м. участвуют 21 человек и восемь единиц техники.

Кроме того, по данным властей, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника начались три лесных пожара общей площадью 200 кв.м. К их тушению привлечены 14 человек и четыре единицы техники.

«В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы», — уточнили в оперштабе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что регион подвергся атаке вражеских БПЛА, в аэропорту Самары введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Других подробностей он не привел.

В Воронежской области в одном из районов области было уничтожено не менее трех беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Росавиации рассказали, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Саратова, Сочи, Самары и Казани. Позднее они были сняты.