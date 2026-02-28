В результате падения обломков БПЛА ночью произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Сообщение о возгорании появилось в телеграм-канале ведомства в 0:05 (совпадает с мск). Пожар охватил один из резервуаров и прилегающую территорию площадью 150 кв. м. Пострадавших нет.

На тушение направили выехали 39 человек и 13 единиц техники, в том числе специалисты ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пламя удалось локализовать в 03:52, открытое горение ликвидировали в 06:06, а к 06:51 пожар был полностью потушен, сообщили в оперштабе.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что всего над регионом за ночь были уничтожены 22 беспилотника. По его данным, в результате ночной атаки БПЛА пострадал мужчина в селе Кистер Погарского района, его госпитализировали, поврежден автомобиль.

Кроме того, дроны нанесли удар по Климовскому району. В деревне Шамовка и селе Крапивна повреждены четыре гражданских автомобиля, а в селе Новая Погощь Суземского района — один грузовик.

«В селе Случевск Погарского района в результате атаки дроном “Баба-Яга” поврежден жилой дом. Пострадавших нет», — отметил Богомаз.

По данным Минобороны России, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа. Основной удар пришелся на Крым — там сбили 40 дронов. Над Брянской областью уничтожили 22 БПЛА, над Белгородской — 16, над акваторией Черного моря — 10, над Краснодарским краем — четыре, над Курской и Калужской областями — по два, над Тульской — один.