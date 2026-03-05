5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин, руководивший СССР почти 30 лет. Такой политик сейчас России не нужен, но памятник ему поставить необходимо, считают опрошенные RTVI в годовщину его смерти депутаты Госдумы от разных фракций.

«Вижу имена тех, кого убили»

России «сейчас Сталин не нужен», Сталин — «это человек, под руководством которого страна совершила победу, но на руках Сталина кровь огромного количества невинных жертв сталинского террора», заявил RTVI депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

При этом парламентарий сразу ответил «ностальгирующим красным коммунистам», которые будут говорить, «что это Ежов виноват».

«Все эти люди были поставлены на руководство товарищем Сталиным, поэтому я, извините меня, православный человек, и каждый день читая «Жития святых», я каждый день вижу имена тех, кого убили, зверски пытали во времена сталинских репрессий, православных священников, обычных мирян», — пояснил свою позицию депутат.

«Слава Богу, что у нас есть сильный президент, который показывает справедливую мудрую политику, а не Сталин, мнительный, подозревающий всех и вся», — подчеркнул Милонов.

«Оклеветан своим преемником»

Памятник Сталину «поставить, несомненно, необходимо», заявил RTVI депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Вассерман.

«Потому что это позор для страны, когда один из лучших руководителей за всю нашу историю нагло оклеветан своим преемником, не имевшим и десятой доли тех талантов. Но нужен ли он сейчас — вопрос», — рассуждает он.

По мнению депутата, руководитель страны нужен «примерно с теми же талантами», и Владимир Путин «сейчас справляется со своими задачами».

«На мой взгляд, сейчас нужен руководитель, обладающий примерно теми же талантами, это прежде всего, талант, умение находить решения, устраивающие громадное большинство, и делать так, что меньшинство с этим решением будет соглашаться, и умеющий привлекать на свою сторону самые разнообразные политические и экономические силы. И главное, умеющий действовать практически без насилия», — сказал Вассерман

«Путин справляется, может, хуже Иосифа Виссарионовича, но вряд ли намного. Понятно, что трудно сравнивать напрямую их деятельность, поскольку задачи стоят все-таки существенно разные и, скажем, стихию лихих 90-х все-таки легче оказалось успокаивать, чем наследие гражданской войны», — полагает депутат.

При этом он считает сталинские репрессии — «сказками».

«Напомню, что вопреки сказкам дедушки Никиты реальный Иосиф Виссарионович Джугашвили не только сам старался как можно реже действовать насильственными способами, но и ухитрился пресечь волну насилия, поднятую в основном партийными аппаратчиками среднего звена, в том числе этим самым дедушкой Никитой — Никитой Сергеевичем Хрущёвым. Собственно, тот и оклеветал Иосифа Виссарионовича как раз в надежде перевалить вину со своей головы», — пояснил Вассерман.

«Манифестация позитивного отношения»

Общее отношение к Сталину поменялось, в том числе и из-за общенациональной реабилитации имени Сталина, что очевидно, особенно в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил RTVI член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

По его словам, в Москве есть точка, которая позволяет оценить изменение общественного отношения к Сталину — барельеф Сталина на станции метро Таганская, и то, что происходит возле этого барельефа, по его словам, «просто манифестация позитивного отношения к Сталину».

«Сегодня достаточно посмотреть у могилы Сталина — гора цветов, гвоздик. Это тоже говорит о том, что в общественном мнении совершенно другое отношение к Сталину, чем было, допустим в конце 80-х — начале 90-х. Память о победе в Великой Отечественной войне развернула все — и отношение к советским ценностям, и отношение к советским лидерам», — сказал Обухов.

При этом он убежден, что «для каждого своего времени должен быть свой политик».

«Если говорить про Сталина, я понимаю, что эта расхожая фраза — «Сталина на вас нет», но одна из причин ностальгии по Сталину — это неэффективность и самое главное, социальная несправедливость власти», — пояснил депутат.

Обухов согласен с тем, что тема репрессий, с которой ассоциируется Сталин, «никуда не ушла». «После распада и государственного разложения, которое мы наблюдали последние 30 лет, удалось собрать страну, и самое главное — не просто собрать страну, но и укротить элиту, то есть Сталин — это еще, кстати, антиэлитный запрос», — рассуждает он.

«Мы недавно померили отношение граждан к решению съезда КПРФ негативно оценить резолюцию и доклад XX съезда по культу личности. И оказалось, что почти 45% позитивно воспринимает решение. Мы как партия не ожидали такого высокого уровня одобрения вроде бы рутинного нашего партийного решения. В целом, можно говорить, что половина общества отдает должное заслугам Сталина как исторического деятеля, причем не только Сталина, но и советским деятелям, я в данном случае имею в виду не только Ленина, но и Леонида Ильича Брежнева», — рассказал депутат.

В связи с этим Обухов обратил внимание на то, что «политадминистраторы не зря внесли запрет на использование на выборах образов умерших политиков». «Это реакция на то, что у партии власти («Единой России» — RTVI) нет таких политиков, которых можно было бы таким образом использовать, а Ленин, Сталин, Брежнев — они понимают, что это конкурентное преимущество КПРФ», — заключил коммунист.