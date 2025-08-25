МИД Украины осудил участие американского режиссера и сценариста Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. В заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, это расценили как «позор и оскорбление» погибших в военном конфликте с Россией украинских актеров и кинематографистов.

«МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Это — позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены <…> во время [военной операции] РФ против Украины», — сказано в релизе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили мнение, что Московская неделя кино объединяет «поклонников и рупоров [президента России Владимира] Путина», и, участвуя в этом фестивале, Аллен «сознательно закрывает глаза» на действия России в отношении Украины.

«Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды», — сказано в заявлении.

Украинский МИД выпустил пресс-релиз после того, как Вуди Аллен пообщался по видеосвязи с участниками сессии «Легенды мирового кинематографа» и ее ведущим режиссером Федором Бондарчуком в воскресенье, 24 августа. Онлайн-встреча была организована в рамках Московской недели кино, которая в этом году проходит с 23 по 27 августа.

Аллен, который вышел на связь из гостиной собственного дома, рассказал, что ему «всегда нравилось русское кино». На вопрос о том, действительно ли он около десяти лет назад изъявлял желание снять фильм в России, режиссер ответил, что это «слух без оснований», поскольку ни одна российская компания не общалась с ним по этому поводу.

«Но у меня нет оснований не ехать в Россию, я был в Москве в Питере, три раза приезжал в Россию, в частности приезжал в Питер и еще при Советском Союзе. Тогда опыт был не очень хороший, было мрачно. В следующий раз когда приехали в Питер, все был отлично, мы были на балете, это был потрясающий опыт. Потом мы поехали в Москву, посетили музеи, отлично провели время. Так что у меня отличные чувства, что касается Москвы, Санкт-Петербурга», — признался Аллен, которого цитирует «Осторожно, Москва».

Он добавил, что если когда-нибудь зайдет речь о возможности съемок в Москве, то ему нужно будет поразмышлять над сценарием, «чтобы снять хорошо в Москве».

Помимо Аллена участниками Московской недели кино стали сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Кустурица рассказал о планах экранизировать повесть Валентина Распутина «Последний срок». Дакаскос назвал Россию прекрасной страной, а Москву — одним из своих любимых городов.

Всего в рамках Московской недели кино анонсировано 80 зарубежных участников из более чем 20 стран, в том числе Китая, Индии, США, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Бразилии, Мексики, США, Южной Кореи и других.