Похоронная отрасль в России сейчас переживает необычный период: привычные ритуалы уступают место все более экзотическим способам проститься с близкими, например, когда прах усопшего заряжают в салюты или развеивают в стратосфере. Об актуальных трендах в разговоре с RTVI рассказал владелец ритуального агентства, эксперт похоронного дела Петр Федоров.

Один из самых заметных трендов — изготовление искусственных алмазов из праха усопших. По словам собеседника RTVI, пока это больше распространено в Москве, а до Санкт-Петербурга эта мода еще не добралась.

Параллельно, добавил Федоров, все большее распространение получает европейская практика, когда в специальные урны помещают прах вместе с семенами растений. «В Европе много таких кладбищ, которые целиком заняты урнами с прорастающими зернами», — сообщил он.

«Также у нас есть такая услуга, когда на геодезических шарах поднимается прах с пиропатроном, достигает определенной высоты в стратосфере, взрывается, и прах развеивается, грубо говоря, практически в космосе. Это геодезисты обратились с таким предложением. Хоть и не часто, но такая услуга присутствует, и она набирает популярность в последние пару лет. Еще в салюты [прах] заряжают, в фейерверки, чтобы таким образом его развеивать», — рассказал эксперт.

Федоров уточнил, что закон не запрещает развеивание праха — он лишь требует, чтобы урна была захоронена в землю или в нишу стены. Дальнейшая судьба праха юридически не регулируется, что и открывает простор для нестандартных решений. Ограничения касаются только мест, пояснил он.

«Например, в местах общего пользования, парках, пляжах нельзя это делать. Или, допустим, в частных владениях — там нужно письменное разрешение владельца этой земли», — резюмировал собеседник RTVI.

Ранее схожее мнение высказала ритуальный агент Елена Шевченко. Она заявила «Абзацу», что в похоронной сфере, кроме выросшего спроса на алмазы из праха и урн с семенами, заметным трендом становятся гробы нестандартных, ярких цветов — фуксия, изумруд и другие. «Если раньше люди относились скептически, то сейчас их уже начинают более активно рассматривать и покупать. Я могу связать это с рекламой в интернете», — пояснила она.

Бриллианты из праха, по ее мнению, — тренд будущего. Однако Шевченко оговорилась, что пока это очень дорого — стоимость такого изделия стартует примерно от полумиллиона рублей, что делает услугу уделом крупных городов.