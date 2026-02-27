Россияне стали чаще покупать гробы нестандартных расцветок и урны с семенами деревьев, сообщила «Абзацу» руководитель и основатель центра похоронных услуг Елена Шевченко. Еще одним трендом, по ее словам, могут стать драгоценные камни из праха.

Популярность био-урн Шевченко объяснила экологичностью. Такой подход «дарует некую вторую жизнь» и возможность находиться рядом, отметила она.

Говоря о расцветке гробов, покупатели стали чаще рассматривать фуксию и изумруд, сообщила эксперт. Ранее к этим оттенкам относились скептически.

«Из праха человека могут делать драгоценные камни. Там выращивают искусственный бриллиант. И его можно потом либо в кольцо поместить, либо в кулон», — рассказала Шевченко.

Так, частичка близкого человека всегда будет рядом, пояснила основатель одного из похоронных центров. По ее мнению, это может стать трендом в крупных городах, поскольку цена такого изделия стартует примерно от 500 тыс. рублей.

Шевченко также прокомментировала урны с Bluetooth‑колонками и «вечным» плейлистом, который отражает музыкальные вкусы владельца при жизни. Их недавно выпустил стриминговый сервис Spotify в сотрудничестве с производителем напитков Liquid Death.

Цена сосудов составляет $495, всего выпущено 150 экземпляров, при этом одному покупателю разрешено приобрести не более пяти изделий. Высота урны равна 290 мм, диаметр — 188 мм. В крышке размещена Bluetooth-колонка мощностью 3 Вт. Устройство функционирует по стандарту Bluetooth 5.2, позволяет подключаться к внешним источникам и управляется со смартфона.

По словам собеседницы издания, из-за высокой стоимости и традиционного менталитета маловероятно, что такие урны станут популярными в России.