Умер прапраправнук поэта Александра Пушкина — 87-летний Вячеслав Гуцко. О его смерти сообщил Государственный музей имени Пушкина, с которым он сотрудничал.

В сообщении уточняется, что Гуцко скончался еще 29 января. В музее подчеркнули, что именно в эту дату по старому стилю умер и его прапрапрадед, получивший смертельное ранение в дуэли с Дантесом на Черной речке.

Вячеслав Гуцко родился 12 декабря 1938 года и был представителем пятого поколения рода Пушкиных. Прапраправнук поэта регулярно принимал участие во встречах его потомков, которые ежегодно проходили в день свадьбы Пушкина — 2 марта по новому стилю (18 февраля по старому стилю) — в арбатской пушкинской квартире. На одной из таких встреч в 2019 году Гуцко торжественно поздравляли с 80-летним юбилеем.

Мать Гуцко Татьяна Клименко отличалась поразительным сходством со своим знаменитым прапрадедом. Бухгалтер по образованию, она работала на московском заводе имени КИМа (АЗЛК), где познакомилась с будущим мужем — главным инженером отдела капитального строительства Александром Гуцко. Впоследствии в результате ДТП он стал инвалидом, но до последних лет жизни продолжал работать на заводе консультантом.

Сам Вячеслав Гуцко окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана, получил специальность инженера-механика и более 50 лет проработал ведущим инженером в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения на заводе им. Лихачева. С женой Ириной он познакомился там же: она возглавляла заводское бюро научно-технической информации. В их браке родились две дочери, Елена и Светлана.