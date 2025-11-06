Мы привыкли думать, что эмоции управляются мозгом. Но исследования показывают: состояние кишечника напрямую связано с тревожностью, уровнем стресса и даже депрессией. Кишечник называют «вторым мозгом» — и это не метафора. В стенках кишечника находится собственная нервная система, содержащая миллионы нейронов. И большая часть серотонина — вещества, участвующего в регуляции настроения — вырабатывается именно там.

Как это работает

Кишечник и мозг соединены двусторонней связью: через блуждающий нерв и гормональные сигналы. Микрофлора кишечника влияет на эти сигналы, а значит и на эмоциональное состояние. Когда микробиом в балансе, организм лучше регулирует стресс и сон. Но если микрофлора нарушена (стресс, ультраобработанные продукты, алкоголь, хроническое недосыпание), кишечник начинает отправлять мозгу сигналы тревоги, а мы ощущаем беспокойство, раздражительность и снижение энергии. Клинические исследования показывают: изменение питания, добавление клетчатки и пробиотиков может улучшать эмоциональное состояние, особенно при повышенной тревожности и легких депрессивных симптомах.

Плюсы:

-влияние микробиома на настроение доказано,

-питание и забота о кишечнике могут поддерживать эмоциональный баланс.

Ограничения:

-серотонин кишечника не переходит в мозг напрямую — он влияет через систему сигналов,

-при серьёзных расстройствах работа с микробиомом важна, но не заменяет психотерапию и медицинское лечение.

Что говорят эксперты

Учёные рассматривают микробиом как один из ключевых факторов психического здоровья, но подчеркивают: максимальный эффект достигается, когда физическая забота о теле сочетается с психотерапией, регулярным сном и снижением стресса.

Да, наши эмоции частично «живут» в животе, потому что тело и психика работают как единая система.