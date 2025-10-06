Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергли сообщение о якобы массовых запретах на выезд россиян за границу из-за наползания текста на бланки загранпаспортов. Информацию об этом ранее распространил телеграм-канал SHOT со ссылкой на пострадавших.

В посте на канале утверждается, что десятки российских туристов лишились запланированных отпусков за рубежом из-за наползания текста с их личными данными на символы бланка загранпаспортов. По данным SHOT, речь идет о документах с пятилетним сроком действия (старого образца), выданных в начале сентября 2025 года: якобы текст там был напечатан прямо поверх бланка.

«Из-за этого туристы не смогли улететь в отпуск: на погранпосту им сказали, что такие паспорта недействительны и считаются дефектными, а также тяжело читаемыми. Среди стран, куда с такими ошибками в заграннике не пускают — Турция, ОАЭ, Таиланд», — пишет канал.

В Ассоциации туроператоров России заверили, что наползание текста не могло стать причиной отказа в прохождении пограничного контроля — но объяснили это невозможностью выдачи такого дефектного загранпаспорта.

«Навскидку — бред полный. При выдаче паспорта всегда просят вычитать, все ли корректно. Наползание текста не могло пройти незамеченным», — цитирует представителя организации РБК.

При этом SHOT опубликовал скриншот фрагмента страницы загранпаспорта туриста, который якобы как раз столкнулся с запретом на въезд в другую страну из-за наползания текста.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что массовых жалоб на такие проблемы от туристов не поступало. «Если такие запреты и были, то они носят единичный характер, не десятки, точно не сотни», — цитирует заявление пресс-службы организации «Интерфакс».

«Нечитаемость машиночитаемой зоны и наложение текста действительно являются признаками недействительного загранпаспорта, его могут аннулировать или изъять ещё до вылета из России», — пишет профильный телеграм-канал «Ну чё, народ, погнали!».

Любой дефект загранпаспорта может стать причиной отказа во въезде в любую другую страну, подтвердил «Интерфаксу» эксперт РСТ и генеральный директор турфирмы VCP Travel Михаил Абасов. В качестве примера он назвал «нечитаемость машиночитаемой зоны и наложение текста, деформацию печати».

По словам эксперта, нечитаемость машиночитаемой зоны, данные с которой считываются автоматически, является наиболее серьезной проблемой: даже если с таким паспортом впустят в страну, то уже там могут не заселить в отель.

Загранпаспорт с признаками недействительности — нестандартными буквами, неровными сроками, неравномерным расстоянием между буквами и строками — может изъять пограничная служба, заявила «ТурДому» юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

«Единичные случаи встречаются. Но если пограничная служба признала паспорт недействительным из-за дефектов заполнения, то гражданин вправе требовать возмещения убытков от МВД», — отметила эксперт.

При этом, по ее словам, вряд ли такие случаи, о которых пишет SHOT, могут носить массовый характер и исчисляются десятками.

В схожих ситуациях ранее предпринимались попытки возложить ответственность за ошибки в загранпаспортах на туристов и даже туроператоров, но российские суды уже не раз выносили решения о том, что граждане и турагенты не обязаны разбираться в тонкостях оформления документов, подтвердил «ТурДому» юрист Игорь Косицын. По его словах, в подобных случаях убытки взыскивали с МВД, чье подразделение оформляет и выдает заграничные паспорта.

Туристы, лишившиеся отпуска из-за дефекта загранпаспорта, могут требовать с МВД возврат стоимости тура, авиабилетов, отелей и виз, сообщил изданию «Постньюс» юрист Роман Шатов. По его словам, требования оформляются в виде претензии в министерство, а в случае отказа — в виде иска к РФ в лице МВД.

С подразделения ведомства, выпустившего документ, также можно взыскать компенсацию морального вреда, если потеря отпуска подтверждается обстоятельствами (статьи 151 и 1100 ГК РФ), и проценты по ст. 395 ГК РФ за удержание чужих средств, если возврат денег затянулся, добавил эксперт.